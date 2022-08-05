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    Фонтанка SUP

    «Переплывём все каналы»! Звезды ТНТ бросили вызов Петербургу на фестивале «Фонтанка SUP»

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    2 комментария
    Фото: скриншот с сайта:plan-b.tnt-online.ru
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    Тимур Батрутдинов, Вики Одинцова, Вячеслав Малафеев и другие звёзды ТНТ 6 августа примут участие в фестивале «Фонтанка SUP». В яркой многотысячной карнавальной колонне пройдет и команда телеканала ТНТ. В неё войдут звёзды сериалов и кино, шоу Comedy Club , «Звёзды в Африке» и «Холостяк»: Тимур Батрутдинов, Вики Одинцова, Карина Кросс, Юля Гаврилина, Вячеслав Малафеев, Александр Гранков и Никита Кологривый. Они выйдут на маршрут, стартующий на берегу реки Мойки у Марсова поля, и пройдут его под слоганом «Переплывём все каналы».

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    «SUP-фестиваль – большое событие для Санкт-Петербурга, отчасти даже его визитная карточка. Это очень круто и красочно, когда спортсмены-сёрферы так «гуляют» по историческому центру. Рад, что в этом году ТНТ пригласил меня стать частью команды телеканала. Мои «одноклубники» по заплыву прошли суровую школу Африки и 12-часовых съёмочных дней, поэтому все каналы мы точно успешно переплывём. Вдобавок, никто не рассматривал Санкт-Петербург с доски для сёрфа – интересно узнать, каково это», - считает Вячеслав Малафеев, сапсёрфер команды ТНТ и участник шоу «Звёзды в Африке».

    В день проведения SUP-феста «Фонтанка» будет показывать самые яркие моменты, рассказывать о «Фонтанка SUP» в новостях, вести трансляцию в своем телеграм-канале, в группе «ВК» и фестивальном сообществе «ВК Фонтанка SUP».

    Фото: скриншот с сайта:plan-b.tnt-online.ru

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    VKuser111594005 Авг 2022 в 20:17
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