«Переплывём все каналы»! Звезды ТНТ бросили вызов Петербургу на фестивале «Фонтанка SUP»

Тимур Батрутдинов, Вики Одинцова, Вячеслав Малафеев и другие звёзды ТНТ 6 августа примут участие в фестивале «Фонтанка SUP». В яркой многотысячной карнавальной колонне пройдет и команда телеканала ТНТ. В неё войдут звёзды сериалов и кино, шоу Comedy Club , «Звёзды в Африке» и «Холостяк»: Тимур Батрутдинов, Вики Одинцова, Карина Кросс, Юля Гаврилина, Вячеслав Малафеев, Александр Гранков и Никита Кологривый. Они выйдут на маршрут, стартующий на берегу реки Мойки у Марсова поля, и пройдут его под слоганом «Переплывём все каналы».
«SUP-фестиваль – большое событие для Санкт-Петербурга, отчасти даже его визитная карточка. Это очень круто и красочно, когда спортсмены-сёрферы так «гуляют» по историческому центру. Рад, что в этом году ТНТ пригласил меня стать частью команды телеканала. Мои «одноклубники» по заплыву прошли суровую школу Африки и 12-часовых съёмочных дней, поэтому все каналы мы точно успешно переплывём. Вдобавок, никто не рассматривал Санкт-Петербург с доски для сёрфа – интересно узнать, каково это», - считает Вячеслав Малафеев, сапсёрфер команды ТНТ и участник шоу «Звёзды в Африке».
В день проведения SUP-феста «Фонтанка» будет показывать самые яркие моменты, рассказывать о «Фонтанка SUP» в новостях, вести трансляцию в своем телеграм-канале, в группе «ВК» и фестивальном сообществе «ВК Фонтанка SUP».