    Пробки

    3/10

    usd60.37eur61.36
    ТЕМА ДНЯ

    А был ли Шнуров?

    Тайный покупатель проигралПоступление в вузыКуда пойти в выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Зампостпреда РФ при ООН: Действия НАТО увеличивают риск ядерной войны

    1112
    7 комментариев

    Действия НАТО и возможное продвижение ядерного потенциала альянса к границам России увеличивают риск ядерного конфликта. Об этом 5 августа заявил заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.

    Он отметил, что на территории неядерных стран-союзниц размещено ядерное оружие США, альянс отрабатывает практические сценарии применения подобного вооружения.

    «Антироссийская направленность таких шагов не скрывается, публично допускается дальнейшее продвижение этого потенциала к российским границам. Такие безответственные действия самым негативным образом влияют на международную безопасность, они увеличивают риск ядерного конфликта, тормозят усилия в области разоружения», — сказал он на первом комитете Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (цитата по ТАСС).

    Также дипломат подчеркнул, что Россия «вносит весомый практический вклад в освобождение мира от угрозы оружия массового уничтожения, в том числе ядерного», и отвергает обвинения в саботировании своих разоруженческих обязательств. По его словам, все российское ядерное оружие находится внутри страны.

    «Количество российского нестратегического ядерного оружия сокращено на три четверти от уровня 1991 года, все оно переведено в категорию неразвернутого, находится исключительно на национальной территории и складировано на централизованных базах хранения», — добавил Белоусов.

    Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае ядерной войны победителей быть не может и она никогда не должна быть развязана. По его словам, Москва последовательно следует букве и духу Договора о нераспространении ядерного оружия.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close