Зампостпреда РФ при ООН: Действия НАТО увеличивают риск ядерной войны

Действия НАТО и возможное продвижение ядерного потенциала альянса к границам России увеличивают риск ядерного конфликта. Об этом 5 августа заявил заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.
Он отметил, что на территории неядерных стран-союзниц размещено ядерное оружие США, альянс отрабатывает практические сценарии применения подобного вооружения.
«Антироссийская направленность таких шагов не скрывается, публично допускается дальнейшее продвижение этого потенциала к российским границам. Такие безответственные действия самым негативным образом влияют на международную безопасность, они увеличивают риск ядерного конфликта, тормозят усилия в области разоружения», — сказал он на первом комитете Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (цитата по ТАСС).
Также дипломат подчеркнул, что Россия «вносит весомый практический вклад в освобождение мира от угрозы оружия массового уничтожения, в том числе ядерного», и отвергает обвинения в саботировании своих разоруженческих обязательств. По его словам, все российское ядерное оружие находится внутри страны.
«Количество российского нестратегического ядерного оружия сокращено на три четверти от уровня 1991 года, все оно переведено в категорию неразвернутого, находится исключительно на национальной территории и складировано на централизованных базах хранения», — добавил Белоусов.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае ядерной войны победителей быть не может и она никогда не должна быть развязана. По его словам, Москва последовательно следует букве и духу Договора о нераспространении ядерного оружия.