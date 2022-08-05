Зампостпреда РФ при ООН: Действия НАТО увеличивают риск ядерной войны

Действия НАТО и возможное продвижение ядерного потенциала альянса к границам России увеличивают риск ядерного конфликта. Об этом 5 августа заявил заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.



Он отметил, что на территории неядерных стран-союзниц размещено ядерное оружие США, альянс отрабатывает практические сценарии применения подобного вооружения.



«Антироссийская направленность таких шагов не скрывается, публично допускается дальнейшее продвижение этого потенциала к российским границам. Такие безответственные действия самым негативным образом влияют на международную безопасность, они увеличивают риск ядерного конфликта, тормозят усилия в области разоружения», — сказал он на первом комитете Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (цитата по ТАСС).

