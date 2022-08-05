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    Полиция прекратила уголовное дело художницы Лели Нордик о телефонном терроризме

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    Следователь следственного управления УМВД России по Адмиралтейскому району постановил прекратить уголовное дело в отношении активистки и художницы Лели Нордик, которую подозревали в телефонном терроризме. Об этом 5 августа сообщил руководитель Международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, приложив текст постановления.

    Дело в отношении Нордик прекращено на основании ее непричастности. В документе отмечено, что мера пресечения девушке не избиралась.

    «Фонтанка» подробно писала о том, как к петербургским активистам пришли с обысками перед 8 марта. Было возбуждено несколько уголовных дел о телефонном терроризме. Оперативники главка уверяли, что вычислили группу из четырех десятков человек, причастных к ложным минированиям судов, школ, торговых центров, отделов полиции.

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