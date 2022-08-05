Полиция прекратила уголовное дело художницы Лели Нордик о телефонном терроризме

Следователь следственного управления УМВД России по Адмиралтейскому району постановил прекратить уголовное дело в отношении активистки и художницы Лели Нордик, которую подозревали в телефонном терроризме. Об этом 5 августа сообщил руководитель Международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, приложив текст постановления.



Дело в отношении Нордик прекращено на основании ее непричастности. В документе отмечено, что мера пресечения девушке не избиралась.

