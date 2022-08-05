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    Фонтанка SUP

    SUPер дружба. Команда-талисман снова поплывёт на «Фонтанка SUP»

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    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Представить только, более чем в 30 раз выросло количество участников фестиваля «Фонтанка-SUP» за семь лет. Если в первом заплыве участвовало всего 170 человек, то сейчас на воду спустятся более пяти тысяч сапсерферов, среди которых будет и команда Victoria Stenova* — компания, которая поддерживает фестиваль с момента его основания.

    — Для нас это всегда радостное мероприятие, которое сближает коллег — тех, кто участвует в заплыве, и тех, кто приходит болеть, — подчеркнул Сергей Яворович, генеральный директор ООО «ТПК «СТЕНОВА». — Наш девиз: «Выбирайте лучшее — это ваше будущее!» Именно поэтому мы уже в седьмой раз поддерживаем фестиваль — уникальное мероприятие, которое объединяет участников, жителей и гостей города. Наша компания всегда находится в поиске новых идей и трендов, поэтому нам интересно участие в таком ярком мероприятии.

    Перед водным карнавалом 28 сотрудников команды провели тренировку у 9-го Каменноостровского моста. Занятие показало их уверенное владение доской с веслом и полную готовность к заплыву.

    «Фонтанка.ру»

    *Victoria Stenova разрабатывает дизайны обоев и производит их на ведущих европейских и российских фабриках. Компания стремится внести на рынок новые идеи для создания современных интерьеров.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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