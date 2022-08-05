SUPер дружба. Команда-талисман снова поплывёт на «Фонтанка SUP»

Представить только, более чем в 30 раз выросло количество участников фестиваля «Фонтанка-SUP» за семь лет. Если в первом заплыве участвовало всего 170 человек, то сейчас на воду спустятся более пяти тысяч сапсерферов, среди которых будет и команда Victoria Stenova* — компания, которая поддерживает фестиваль с момента его основания.

— Для нас это всегда радостное мероприятие, которое сближает коллег — тех, кто участвует в заплыве, и тех, кто приходит болеть, — подчеркнул Сергей Яворович, генеральный директор ООО «ТПК «СТЕНОВА». — Наш девиз: «Выбирайте лучшее — это ваше будущее!» Именно поэтому мы уже в седьмой раз поддерживаем фестиваль — уникальное мероприятие, которое объединяет участников, жителей и гостей города. Наша компания всегда находится в поиске новых идей и трендов, поэтому нам интересно участие в таком ярком мероприятии.