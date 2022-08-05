Шторм грядёт: дорожники и садово-парковые предприятия Петербурга готовятся

Во все дорожные и садово-парковые предприятия Петербурга разослана телефонограмма о необходимости привести в состояние повышенной готовности весь личный состав и технику. Специалистам дано указание особо обратить внимание на застои воды в зонах пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, подходов к станциям метрополитена.

В связи с надвигающимся штормом предприятия комитета по благоустройству Петербурга переходят в режим повышенной готовности. Об этом вечером 5 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

Садово-парковые предприятия должны организовать дежурные группы, которые будут своевременно реагировать на нештатные ситуации на территориях зеленых насаждений. Вероятность падения деревьев и сломанных веток очень высока, предупредили в комблаге.



При этом в настоящий момент все сады и парки города открыты. Вопрос об их закрытии будет приниматься завтра в первой половине дня, исходя из актуальных погодных условий, пояснили в Смольном.



Напомним, ранее ГУ МЧС по Петербургу выступило с предупреждением о надвигающейся на город 6 августа непогоде. Сообщалось, что в субботу в городе ожидаются грозы, ливни, местами град и сильный ветер до 27 м/с. В администрации Петербурга из-за грядущей непогоды объявили «оранжевый» уровень опасности.

