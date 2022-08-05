Дождь остудит Петербург после жары. «Оранжевый» уровень опасности снова в городе

В Петербурге из-за грядущего дождя и ветра объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Этот режим будет действовать с 18 часов 6 августа до полуночи 7 августа.
«Оранжевый» уровень означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий. Горожан просят воздержаться от использования автотранспорта и быть осторожнее.
МЧС предупреждает, что 5 августа во второй половине дня температура воздуха в Петербурге местами может достичь +30 градусов. УГМС передает, что к 16 часам в городе — +28,4 градуса.
А завтра ожидаются грозы, ливни, местами град и ветер с порывами до 27 м/с.