СМИ сообщили, что Владимир Сальдо находится в коме. В херсонской администрации это опровергли

Ранее госпитализированный глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо находится в медикаментозной коме. Об этом со ссылкой на источник в местной администрации 5 августа сообщили RT и телеграм-канал Baza.
По данным собеседника телеканала, состояние Сальдо оценивается как средней тяжести.
При этом спустя некоторое время после появления этих сообщений с опровержением данной информации выступил замглавы местной администрации Кирилл Стремоусов, назвавший заявления о коме Сальдо «частью информационной войны Украины против России» и «ударом по жителям Херсона».
«Слухи о коме Владимира Сальдо — это прямое участие в войне на стороне врага. Болезнь Владимира Сальдо — это результат тяжелейшего перенапряжения, физического и психического, которое глава ВГА перенёс за последние 6 месяцев. Владимир Сальдо спал в сутки по несколько часов, трудился без выходных», — заявил Стремоусов.
«Фонтанка» писала, что главу ВГА Херсонской области экстренно положили в больницу накануне после медосмотра. Официально причины его госпитализации не назывались. При этом сам Сальдо ранее писал в своем телеграм-канале об ухудшении самочувствия из-за осложнения после перенесенного коронавируса.