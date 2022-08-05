СМИ сообщили, что Владимир Сальдо находится в коме. В херсонской администрации это опровергли

Ранее госпитализированный глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо находится в медикаментозной коме. Об этом со ссылкой на источник в местной администрации 5 августа сообщили RT и телеграм-канал Baza.



По данным собеседника телеканала, состояние Сальдо оценивается как средней тяжести.



При этом спустя некоторое время после появления этих сообщений с опровержением данной информации выступил замглавы местной администрации Кирилл Стремоусов, назвавший заявления о коме Сальдо «частью информационной войны Украины против России» и «ударом по жителям Херсона».