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    Глава администрации Херсонской области Сальдо попал в больницу

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    Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о своей госпитализации после обследования. Его обязанности временно будет исполнять глава регионального правительства Сергей Елисеев. Об этом Сальдо написал вечером в четверг, 4 августа, в своём телеграм-канале.

    «После очередного совещания с правительством Херсонской области ко мне подошел министр здравоохранения и стал настаивать на немедленном медобследовании. Я, конечно, отказался, но министр привел в кабинет врачей, которые, сделав обследование, настояли на немедленной госпитализации. Обсудив с коллегами, решил согласиться с предложениями врачей. Исполнять обязанности главы на время моего отсутствия будет председатель правительства Херсонской области Елисеев С. В.», — уточнил глава ВГА Херсона.

    О том, какое конкретно заболевание послужило причиной госпитализации Сальдо, в его сообщении не уточняется.

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