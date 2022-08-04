Глава администрации Херсонской области Сальдо попал в больницу

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о своей госпитализации после обследования. Его обязанности временно будет исполнять глава регионального правительства Сергей Елисеев. Об этом Сальдо написал вечером в четверг, 4 августа, в своём телеграм-канале.



«После очередного совещания с правительством Херсонской области ко мне подошел министр здравоохранения и стал настаивать на немедленном медобследовании. Я, конечно, отказался, но министр привел в кабинет врачей, которые, сделав обследование, настояли на немедленной госпитализации. Обсудив с коллегами, решил согласиться с предложениями врачей. Исполнять обязанности главы на время моего отсутствия будет председатель правительства Херсонской области Елисеев С. В.», — уточнил глава ВГА Херсона.

