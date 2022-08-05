Власти выделили квартиру сахалинке, швырнувшей в мэра ботинок с плесенью

Жительнице Углегорска, которая накануне швырнула ботинком в градоначальника Дмитрия Цуканова, выделили комфортабельную двухкомнатную квартиру с ремонтом. Об этом 5 августа в соцсети сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Во время встречи с властями города и региона женщина жаловалась, что много лет добивается переселения из аварийного жилья. Однако ей предлагают дом, который в два раза старше ее аварийного дома. Губернатор предложил передать ее ситуацию прокурору, который, как оказалось, давно в курсе событий. После этого женщина достала ботинок с плесенью и швырнула в мэра.