    Пробки

    3/10

    usd60.26eur61.09
    Тайный покупатель проигралПоступление в вузыКуда пойти в выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Власти выделили квартиру сахалинке, швырнувшей в мэра ботинок с плесенью

    4267
    9 комментариев

    Жительнице Углегорска, которая накануне швырнула ботинком в градоначальника Дмитрия Цуканова, выделили комфортабельную двухкомнатную квартиру с ремонтом. Об этом 5 августа в соцсети сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

    Во время встречи с властями города и региона женщина жаловалась, что много лет добивается переселения из аварийного жилья. Однако ей предлагают дом, который в два раза старше ее аварийного дома. Губернатор предложил передать ее ситуацию прокурору, который, как оказалось, давно в курсе событий. После этого женщина достала ботинок с плесенью и швырнула в мэра.

    Поступок трактовали как административное правонарушение. Согласно данным картотеки Углегорского городского суда Сахалинской области, дело возбудили по статье о мелком хулиганстве (ст. 20.1, ч. 1, КоАП РФ). Санкция статьи предусматривает административный штраф от 500 до 1 тыс. рублей либо арест до 15 суток.

    Вице-премьер — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что не видит оснований для наказания женщины.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК8
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close