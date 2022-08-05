Власти выделили квартиру сахалинке, швырнувшей в мэра ботинок с плесенью

Жительнице Углегорска, которая накануне швырнула ботинком в градоначальника Дмитрия Цуканова, выделили комфортабельную двухкомнатную квартиру с ремонтом. Об этом 5 августа в соцсети сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Во время встречи с властями города и региона женщина жаловалась, что много лет добивается переселения из аварийного жилья. Однако ей предлагают дом, который в два раза старше ее аварийного дома. Губернатор предложил передать ее ситуацию прокурору, который, как оказалось, давно в курсе событий. После этого женщина достала ботинок с плесенью и швырнула в мэра.
Поступок трактовали как административное правонарушение. Согласно данным картотеки Углегорского городского суда Сахалинской области, дело возбудили по статье о мелком хулиганстве (ст. 20.1, ч. 1, КоАП РФ). Санкция статьи предусматривает административный штраф от 500 до 1 тыс. рублей либо арест до 15 суток.
Вице-премьер — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что не видит оснований для наказания женщины.