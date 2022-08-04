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    «Довели». Сахалинка швырнула в мэра заплесневевший ботинок

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    В городе Шахтерске во время встречи с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко и мэром Углегорского района Дмитрием Цукановым местная жительница швырнула ботинком с плесенью в градоначальника. Об этом 4 августа пишет издание Sakhalin.info.

    На встрече женщина жаловалась, что много лет добивается переселения из аварийного жилья. Однако ей предлагают переселиться в дом, который в два раза старше ее аварийного дома. Губернатор предложил передать ее ситуацию прокурору, который, как оказалось, давно в курсе событий.

    Затем женщина достала из пакета ботинок, чтобы показать, что творится в ее квартире. Продемонстрировала заплесневевший ботинок губернатору Цуканову и швырнула его в мэра района.

    Сахалинка быстро оказалась в полиции, где ее пытались допросить. Она воспользовалась 51 статьей Конституции и не стала давать показания против себя. Женщина сказала только одно слово: «Достали».

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