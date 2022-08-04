«Довели». Сахалинка швырнула в мэра заплесневевший ботинок

В городе Шахтерске во время встречи с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко и мэром Углегорского района Дмитрием Цукановым местная жительница швырнула ботинком с плесенью в градоначальника. Об этом 4 августа пишет издание Sakhalin.info.



На встрече женщина жаловалась, что много лет добивается переселения из аварийного жилья. Однако ей предлагают переселиться в дом, который в два раза старше ее аварийного дома. Губернатор предложил передать ее ситуацию прокурору, который, как оказалось, давно в курсе событий.