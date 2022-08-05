В Калуге возбудили дело после нападения пенсионерки с бутылкой коньяка на чихуа-хуа

В Калуге после избиения пенсионеркой в магазине «Магнит» чихуа-хуа бутылкой коньяка возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщает прокуратура региона.



«1 августа 2022 года в магазине «Магнит» на ул. Генерала Попова неустановленное лицо умышленно нанесло удар бутылкой по голове собаки породы чихуа-хуа, которая находилась на руках у хозяйки», — говорится в сообщении.

