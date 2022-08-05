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    В Калуге возбудили дело после нападения пенсионерки с бутылкой коньяка на чихуа-хуа

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    В Калуге после избиения пенсионеркой в магазине «Магнит» чихуа-хуа бутылкой коньяка возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщает прокуратура региона.

    «1 августа 2022 года в магазине «Магнит» на ул. Генерала Попова неустановленное лицо умышленно нанесло удар бутылкой по голове собаки породы чихуа-хуа, которая находилась на руках у хозяйки», — говорится в сообщении.

    Пес получил увечья. Правоохранительные органы проводят расследование.

    Неизвестная пенсионерка в калужском магазине ударила бутылкой коньяка по голове чихуа-хуа, сидевшего на руках у хозяйки. По предварительной информации, женщину могло возмутить присутствие пса в магазине. В конце инцидента пенсионерка аккуратно вернула бутылку коньяка на стеллаж.

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