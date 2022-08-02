Ее мог возмутить пес в магазине. В Калуге пенсионерка побила чихуа-хуа бутылкой коньяка

Неизвестная пенсионерка в калужском магазине ударила бутылкой коньяка по голове чихуа-хуа, сидевшего на руках у хозяйки. Об этом 2 августа сообщила прокуратура Калужской области.



«Неизвестная пожилая женщина схватила бутылку коньяка и, подойдя сзади, ударила собаку по голове. Ветеринарный врач установил наличие черепно-мозговой травмы, две трещины черепа. Написано заявление в полицию», — рассказала владелица пса во «ВКонтакте».