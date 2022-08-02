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    Ее мог возмутить пес в магазине. В Калуге пенсионерка побила чихуа-хуа бутылкой коньяка

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    Неизвестная пенсионерка в калужском магазине ударила бутылкой коньяка по голове чихуа-хуа, сидевшего на руках у хозяйки. Об этом 2 августа сообщила прокуратура Калужской области.

    «Неизвестная пожилая женщина схватила бутылку коньяка и, подойдя сзади, ударила собаку по голове. Ветеринарный врач установил наличие черепно-мозговой травмы, две трещины черепа. Написано заявление в полицию», — рассказала владелица пса во «ВКонтакте».

    По предварительной информации, женщину могло возмутить присутствие пса в магазине. В конце инцидента пенсионерка аккуратно вернула бутылку коньяка на стеллаж.

    РИА Новости уточнили в региональном МВД, что в полицию поступило заявление, сотрудники правоохранительных органов должны теперь установить все детали произошедшего и личность пенсионерки.

    Прокуратура проводит проверку.

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