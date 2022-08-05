Петербуржец задержан за «шалости» со школьницей в «Рено». На фото он счастливый семьянин

Два дня потребовалось полиции, чтобы найти предполагаемого кавалера 13-летней школьницы из Фрунзенского района Петербурга. По делу о развратных действиях допрашивают отца двухлетней дочки.
Подозреваемого в лице 35-летнего жителя Красносельского района города оперативники уголовного розыска нашли накануне утром на автостоянке на улице Маршала Казакова, стало известно «Фонтанке» 5 августа.
В следственном отделе СК на Димитрова его дожидалось уголовное дело по статье о развратных действиях. В его основе заявление отца 13-летней школьницы и рассказ о двух «свиданиях» дочери с голубоглазым мужчиной в белом «Рено» у школы на Софийской в ноябре и апреле.
Автомобиль числится за компанией по производству средств безопасности дорожного движения. Судя по соцсети 35-летнего петербуржца, он счастливый муж и отец. На его странице фотографии с рыбалки, лица родных и фотоотчёты о взрослении дочери.
Мужчина процессуально задержан на двое суток.