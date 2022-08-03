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    Мужчину в медицинской маске ищут на юге Петербурга за «шалости» со школьницей в «Рено»

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    Житель Фрунзенского района пришел в полицию после того, как 13-летняя дочь рассказала о взрослом «кавалере» и свиданиях в машине.

    68-летний петербуржец, который пришел в МВД накануне около семи вечера, пересказал признания дочери, стало известно «Фонтанке» 3 августа. Якобы она познакомилась с голубоглазым мужчиной в медицинской маске в ноябре 2021 года у школы на Софийской улице. Она, по предварительной информации, села в его машину, «Рено» белого цвета, где он совершил в отношении неё развратные действия.

    Вторая встреча с мужчиной у школьницы произошла опять же неподалеку от школы в апреле этого года.

    По заявлению проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Семья у ребенка полная, благополучная, на учетах не состоит.

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