Мужчину в медицинской маске ищут на юге Петербурга за «шалости» со школьницей в «Рено»

Житель Фрунзенского района пришел в полицию после того, как 13-летняя дочь рассказала о взрослом «кавалере» и свиданиях в машине.



68-летний петербуржец, который пришел в МВД накануне около семи вечера, пересказал признания дочери, стало известно «Фонтанке» 3 августа. Якобы она познакомилась с голубоглазым мужчиной в медицинской маске в ноябре 2021 года у школы на Софийской улице. Она, по предварительной информации, села в его машину, «Рено» белого цвета, где он совершил в отношении неё развратные действия.

