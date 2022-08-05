    Пробки

    3/10

    usd60.26eur61.09
    Тайный покупатель проигралПоступление в вузыКуда пойти в выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Китай заявил, что никогда не станет участвовать в гонке вооружений

    2694
    2 комментария

    Китай никогда не планировал, не участвовал и не будет участвовать в гонке вооружений. Об этом заявил заведующий отделом департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Дин Тунбин, передает 5 августа «Интерфакс».

    «Мы никогда не участвовали и не будем участвовать ни в каких гонках вооружений», — сказал он.

    Также представитель КНР заявил, что его страна никогда не станет первая применять ядерное оружие, а обладание ЯО для Китая — это лишь «пресечение ядерной угрозы со стороны другой державы».

    «И поэтому кто не применяет ядерное оружие, не угрожает нам, не должен рассматривать наш ядерный потенциал как угрозу», — добавил он.

    Ранее Китай обвинил США в нарушении договора о ядерном оружии. По словам представителя КНР, Штаты передают его третьим лицам.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close