Китай заявил, что никогда не станет участвовать в гонке вооружений

Китай никогда не планировал, не участвовал и не будет участвовать в гонке вооружений. Об этом заявил заведующий отделом департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Дин Тунбин, передает 5 августа «Интерфакс».

«Мы никогда не участвовали и не будем участвовать ни в каких гонках вооружений», — сказал он.



Также представитель КНР заявил, что его страна никогда не станет первая применять ядерное оружие, а обладание ЯО для Китая — это лишь «пресечение ядерной угрозы со стороны другой державы».

