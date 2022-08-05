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    Из портов Украины вышли еще два судна с зерном

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    Сухогрузы Rojen и Navistar вышли в пятницу, 5 августа, из портов Черноморска и Одессы с украинским зерном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.

    По морскому гуманитарному коридору суда направятся в Стамбул, где будут обследованы представителями координационного центра.

    Украина и Турция 22 июля подписали с ООН соглашение о вывозе зерна, других пищевых продуктов и удобрений из заблокированных украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного. Такое же — зеркальное — соглашение позже подписали представители Турции, ООН и России, оно касается содействия снятию ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений.

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