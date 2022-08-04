В Google объяснили, за что «убили» Гоблина

Канал блогера Дмитрия Гоблина Пучкова был удалён из-за нарушения политики в отношении разжигания ненависти. Об этом поздно вечером 4 августа пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Google.
«Мы удалили контент с канала Дмитрия Пучкова и вынесли ему предупреждение (страйк) за нарушение нашей политики в отношении разжигания ненависти», — указали в компании.
Там также добавили, что политика видеохостинга запрещает контент, в котором «отрицаются, преуменьшаются или тривиализируются хорошо задокументированные события насилия», включая спецоперацию на Украине. В Google пояснили, что удаление канала последовало после третьего страйка за 90 дней.
О блокировке своего канала с трёхмиллионной аудиторией Пучков сообщил в своих соцсетях в четверг. Одним из прокомментировавших пост стал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пообещавший отомстить.