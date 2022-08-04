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    В Google объяснили, за что «убили» Гоблина

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    Канал блогера Дмитрия Гоблина Пучкова был удалён из-за нарушения политики в отношении разжигания ненависти. Об этом поздно вечером 4 августа пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Google.

    «Мы удалили контент с канала Дмитрия Пучкова и вынесли ему предупреждение (страйк) за нарушение нашей политики в отношении разжигания ненависти», — указали в компании.

    Там также добавили, что политика видеохостинга запрещает контент, в котором «отрицаются, преуменьшаются или тривиализируются хорошо задокументированные события насилия», включая спецоперацию на Украине. В Google пояснили, что удаление канала последовало после третьего страйка за 90 дней.

    О блокировке своего канала с трёхмиллионной аудиторией Пучков сообщил в своих соцсетях в четверг. Одним из прокомментировавших пост стал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пообещавший отомстить.

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