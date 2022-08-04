Суд подвел черту под мошенничеством с камерами видеонаблюдения на «Газпром Арене»

Октябрьский районный суд вынес приговор по делу о мошенничестве на поставке видеокамер и другого оборудования на «Газпром Арену». Четверо человек получили реальные сроки, один — условный. Об этом 4 августа сообщает объединенная пресс-служба судов по Петербургу.



Суд установил, что фигуранты похитили чуть более 178 млн рублей на поставке техники для обеспечения безопасности крупнейшего в городе стадиона. Это видеокамеры, серверы, рабочие станции и так далее производства Dallmeier electronic GmbH&Co KG. Стоимость оборудования была завышена. Подробнее об этом можно прочитать в материале «Фонтанки».

