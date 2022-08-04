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    Суд подвел черту под мошенничеством с камерами видеонаблюдения на «Газпром Арене»

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    Октябрьский районный суд вынес приговор по делу о мошенничестве на поставке видеокамер и другого оборудования на «Газпром Арену». Четверо человек получили реальные сроки, один — условный. Об этом 4 августа сообщает объединенная пресс-служба судов по Петербургу.

    Суд установил, что фигуранты похитили чуть более 178 млн рублей на поставке техники для обеспечения безопасности крупнейшего в городе стадиона. Это видеокамеры, серверы, рабочие станции и так далее производства Dallmeier electronic GmbH&Co KG. Стоимость оборудования была завышена. Подробнее об этом можно прочитать в материале «Фонтанки».

    В итоге суд назначил Сергею Беляеву 6 лет в ИК общего режима, Дмитрию Сбруеву — 5,5 лет. Также оба получили штраф на полмиллиона. Андрей Соболев приговорен к 4,5 годам в ИК общего режима со штрафом в 300 тысяч рублей, Валерий Мороз — к 3,5 годам ИК общего режима со штрафом в 200 тысяч рублей. Александр Половко осужден условно на три года и оштрафован на 100 тысяч. В пользу комитета по строительству с фигурантов взыскана сумма причиненного ущерба.

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