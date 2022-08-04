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    Ушаковский мост сузят до конца августа, чтобы обновить асфальт

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    Фото: КРТИ Петербурга
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    Ремонт дороги потеснит водителей на Ушаковском мосту, соединяющем Приморский и Петроградский районы Петербурга. До конца лета там сузят проезжую часть.

    С 7 по 31 августа на Ушаковском мосту будут поэтапно закрывать одну полосу движения, сообщает 4 августа пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. Для пешеходов и маломобильных групп населения на время обновления дорожного покрытия должны обеспечить свободный и безопасный проход.

    Фото: КРТИ Петербурга
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    Напомним, что с 6 августа дорожные работы ограничат движение транспорта также на Пискаревском путепроводе. До 24 августа водителям будут доступны две полосы движения из трех в каждую сторону. Сначала асфальт заменят на крайних правых полосах, потом на центральных и на крайних левых.

    Фото: КРТИ Петербурга
    Фото: КРТИ Петербурга

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