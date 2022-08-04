Ремонт дороги потеснит водителей на Пискаревском путепроводе до конца лета

Дорожный ремонт и работы на коммуникациях с 6 августа внесут изменения в схему движения транспорта в четырех районах Петербурга. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.
В Калининском районе отремонтируют дорожное покрытие на Пискаревском путепроводе. В связи с этим движение по нему будет ограничено до 24 августа.
До 11 августа будет ограничен проезд у дома 30 по Витебской Сортировочной улице во Фрунзенском районе. Там реконструируют инженерные сети.
В Курортном районе до 12 августа для строительства водопроводной сети перекроют Северную улицу в поселке Репино от Большого проспекта до Северного переулка. Объезд предусмотрен по другому участку Северной, затем по Железнодорожной и Привокзальной улицам и Большому проспекту.
В Московском районе из-за реконструкции теплосети до 14 августа ограничат движение по улице Пилотов и Штурманской улице. Объехать можно будет по Взлетной улице, Вертолетной улице и улице Пилотов.