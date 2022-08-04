Ремонт дороги потеснит водителей на Пискаревском путепроводе до конца лета

Дорожный ремонт и работы на коммуникациях с 6 августа внесут изменения в схему движения транспорта в четырех районах Петербурга. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.



В Калининском районе отремонтируют дорожное покрытие на Пискаревском путепроводе. В связи с этим движение по нему будет ограничено до 24 августа.