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    Ремонт дороги потеснит водителей на Пискаревском путепроводе до конца лета

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    Дорожный ремонт и работы на коммуникациях с 6 августа внесут изменения в схему движения транспорта в четырех районах Петербурга. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

    В Калининском районе отремонтируют дорожное покрытие на Пискаревском путепроводе. В связи с этим движение по нему будет ограничено до 24 августа.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    До 11 августа будет ограничен проезд у дома 30 по Витебской Сортировочной улице во Фрунзенском районе. Там реконструируют инженерные сети.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    В Курортном районе до 12 августа для строительства водопроводной сети перекроют Северную улицу в поселке Репино от Большого проспекта до Северного переулка. Объезд предусмотрен по другому участку Северной, затем по Железнодорожной и Привокзальной улицам и Большому проспекту.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    В Московском районе из-за реконструкции теплосети до 14 августа ограничат движение по улице Пилотов и Штурманской улице. Объехать можно будет по Взлетной улице, Вертолетной улице и улице Пилотов.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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