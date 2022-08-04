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    Oltermanni меняет имя. Сыры Valio в России будут продаваться под маркой Laplandia

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    Компания «Валио» после смены владельцев проведет ребрендинг линейки полутвердых сыров. Как говорится в сообщении от 4 августа, она будет производить сыр Oltermanni под маркой Laplandia.

    Дизайн упаковки продукта останется узнаваемым, сохранив привычные цвета: желтый и коричневый, отмечают в компании. Сыры под новым именем появятся на полках в России в середине осени.

    В марте 2022 года финская Valio сообщила об уходе с российского рынка из-за спецоперации на Украине. В конце апреля компания продала российский бизнес мясному производителю «Велком», но разрешила ему использовать только бренд Viola. Остальную продукцию под марками Valio можно производить только в течение переходного периода.

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