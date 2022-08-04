Минюст предложил отменить уголовное наказание за бизнес без регистрации

Минюст России опубликовал законопроект, предусматривающий либерализацию уголовного законодательства в отношении предпринимателей. Документ 4 августа размещен для общественного обсуждения.
«Указанные изменения будут способствовать улучшению делового климата и позволят минимизировать риски необоснованного уголовного преследования субъектов предпринимательской деятельности», — заявили в министерстве.
Законопроектом предлагается признать утратившими силу ряд статей, в том числе ст. 185.1 (злостное уклонение от раскрытия информации по правилам о ценных бумагах), 170.2 (внесение ложных сведений в межевой план) и 170 (регистрация незаконных сделок с недвижимостью).
Также документ предполагает внесение поправок в статью 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство», оттуда хотят убрать пункт об уголовной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации.
Помимо этого, Минюст также хочет увеличить (с учетом уровня инфляции) размеры значительного, крупного и особо крупного ущерба либо полученного дохода, с которых в настоящее время наступает уголовная ответственность.
В системе ГАС «Правосудие» зарегистрированы данные о 8 приговорах по этим трем статьям в период с 2009 года — четыре по 170-й, три по 170.2 и единственный по 185.1 УК РФ. Статья о незаконном предпринимательстве куда более популярна. Система хранит данные о 2 866 приговорах.
Напомним, в ходе выступления на ПМЭФ Владимир Путин призвал «аккуратно, но вместе с тем основательно подойти к декриминализации целого ряда так называемых экономических составов», в том числе касающихся работы без лицензии или аккредитации. Кроме того, он призвал подумать о повышении порога привлечения к ответственности при неуплате таможенных и других обязательных платежей.