Помогите 13-летнему Косте победить лейкоз

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Тринадцатилетний Костя борется с лейкозом. Позади длительное лечение, пересадка костного мозга. Сейчас ему необходим дорогостоящий препарат, который поможет справиться с возможными осложнениями после операции. Но в больнице лекарства нет.

Костя Романов, 13 лет.

Острый лимфобластный лейкоз.

Требуется лекарственный препарат. Не хватает 115 000 рублей.

Большая и дружная семья — настоящая гордость Кости. Мама, брат Ваня и три сестры — Лена, Таня, Катя. В семье Романовых — один за всех, и все за одного. Если случилась беда, помощь и поддержка тут как тут. Два года назад жизнь устроила большой семье проверку на прочность.



Костя тогда почувствовал себя плохо, стал жаловаться на боль в плече. Сначала подумали, что рядовое повреждение на тренировке, ничего особенного. Врач назначил препараты, мазь. Боль отступила, съёжилась до маленькой точки. Впереди ждали новогодние каникулы, и мысль о предстоящем отдыхе быстро вытеснила нарастающую внутри тревогу. Пока однажды Костя не вернулся с прогулки.

«Он тогда пошёл кататься на плюшках с горки вместе со своим другом. На улице в тот день стоял настоящий сибирский мороз — минус 30. Я тогда пошла встречать ребят. И вижу: у одного красное от веселья лицо и белые-белые от холода щеки. А рядом мой сын. Лицо бледное, будто его мелом натёрли. В тот момент и закрались сомнения — что-то явно не так», — вспоминает Светлана, мама Кости.



На смену веселью и радости быстро пришла высокая температура. Боль вновь загудела в плече, затем нанесла ещё один удар, но уже в живот. Сначала подумали, что аппендицит. Оказалось, ошиблись. Тогда организм подбросил новую подсказку — сыпь. Руки, ноги, живот — всё в маленьких красных крапинках. Врачи собирали «улики» по крупицам. Заключение шокировало. В графе «диагноз» было указано — острый лимфобластный лейкоз.

Лечение начали в городе Красноярске. Светлана признаётся — она предполагала, что у Кости заболевание крови: «Я до конца старалась отгонять эти навязчивые мысли, не хотелось сталкиваться с ними лицом к лицу. Тем более я видела, как сыну тяжело. Обезболивающее мало помогало, лишь на короткий промежуток времени».



Потом был перелёт в Санкт-Петербург, длительное и непростое лечение продолжили в НИИ им. Р. М. Горбачёвой. В конце мая этого года Косте провели трансплантацию костного мозга. Донором стала старшая сестра Таня. Но чтобы организм мальчика справился с возможными последствиями врачи назначили дорогостоящий препарат «Микамин».



«У Кости острый лимфобластный лейкоз. В связи с высоким риском прогрессии заболевания ему была проведена аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток от сестры. В раннем периоде после трансплантации Константину необходима профилактика грибковой инфекции. В том числе и в амбулаторных условиях. В настоящее время этого препарата в лечебном учреждении нет, и получить его в короткий срок за счёт средств федерального бюджета невозможно, а прервать терапию нельзя. Требуется помощь благотворителей», — говорит лечащий врач Любовь Цветкова.



Косте необходимо 50 флаконов препарата. Их стоимость более 300 тысяч рублей. Для семьи Романовых это неподъёмная сумма. За помощью они обратились в петербургский благотворительный фонд «свет.дети», который открыл сбор. На данный момент уже собрано две трети от необходимой суммы. Но, как рассказали в фонде, сбор застопорился.

Костя говорит, что Петербург — здоровский город. Куда ни глянь, везде красота: справа чудеса архитектуры, слева — каналы и реки, маленькие мостики. Всё тут здорово. Но он мечтает вернуться домой. Здоровым.

