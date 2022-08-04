Первые жители получат ключи от «поэтических» квартир в августе

С 8 августа Компания Л1 начинает выдачу ключей владельцам квартир в ЖК «Поэт». Его ввели в эксплуатацию в июне 2022 года. Первым примет жильцов один из домов, адрес которого: улица Руднева, дом 14, корпус 2. Покупатели получат официальные уведомления, а график выдачи появится на сайте.
Всего в этом 25-этажном точечном доме 215 квартир. Они передаются с предчистовой отделкой. Здесь есть одно-, двух- и трехкомнатные, в том числе с нестандартными планировками — ванными комнатами с окном или террасами с видами на город и парк Сосновка. Нет только студий, поэтому особенно уютно будет в новом ЖК семьям с детьми. Такие же характеристики жилья и в двух других корпусах, которые будут заселены в плановом порядке несколько позже.
ЖК «Поэт» построен по кирпично-монолитной технологии, которая позволяет создавать долговечные здания с удобными планировками. Всего в нем 637 квартир. Но главное, что особенно привлекает в этом проекте, — место. «Это один из самых зеленых и одновременно инфраструктурно богатых районов города: парки, озера, 8 школ, 5 детских садов, бассейны и спортивно-оздоровительный комплекс — все в шаговой доступности», — отмечает руководитель Компании Л1 Павел Андреев.
Отсюда легко попасть в любую точку города: станция метро «Проспект Просвещения» находится в 20 минутах пешком, «Гражданский проспект» — в 10 минутах на общественном транспорте. До центра города можно доехать за 20 минут, до въезда на КАД — за 5.
В самом комплексе есть коммерческие помещения, где расположатся магазины, кафе, салоны красоты и другие необходимые для комфортной жизни заведения. В шаговой доступности — школы, детские сады, поликлиники для взрослых и детей. Жильцы смогут пользоваться инфраструктурой соседнего комплекса «Лондон Парк» — торгово-развлекательным комплексом и фитнес-центром с двумя бассейнами, включая детский.
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