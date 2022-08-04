Первые жители получат ключи от «поэтических» квартир в августе

С 8 августа Компания Л1 начинает выдачу ключей владельцам квартир в ЖК «Поэт». Его ввели в эксплуатацию в июне 2022 года. Первым примет жильцов один из домов, адрес которого: улица Руднева, дом 14, корпус 2. Покупатели получат официальные уведомления, а график выдачи появится на сайте.



Всего в этом 25-этажном точечном доме 215 квартир. Они передаются с предчистовой отделкой. Здесь есть одно-, двух- и трехкомнатные, в том числе с нестандартными планировками — ванными комнатами с окном или террасами с видами на город и парк Сосновка. Нет только студий, поэтому особенно уютно будет в новом ЖК семьям с детьми. Такие же характеристики жилья и в двух других корпусах, которые будут заселены в плановом порядке несколько позже.