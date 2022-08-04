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    СК назвал несколько версий причин пожара на складе OZON в Подмосковье. Поджог там теперь не фигурирует

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    Следственный комитет РФ рассматривает несколько версий возникновения пожара на складе компании OZON в подмосковной Истре. Среди них — короткое замыкание электричества, нарушение техники безопасности при производстве сварочных работ и неосторожное обращение с иными источниками тепла со стороны работников. Об этом сообщается 4 августа в официальном телеграм-канале подмосковного главка СК РФ.

    Фото: ГСУ СК РФ по Московской области
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    В настоящий момент на месте пожара произведены осмотры, в ходе которых изъяты серверы, системные блоки, документация, связанная с противопожарной безопасностью, проектная документация на здания, правоустанавливающие документы.

    Также проведено более 30 допросов. Назначены пожарно-техническая, оценочная и компьютерно-техническая экспертизы, отметили в СК.

    Напомним, накануне, практически сразу же после начала пожара на складе OZON на Новорижском шоссе в Подмосковье, одной из основных версий его возникновения назывался возможный поджог.

    Возгорание было окончательно ликвидировано лишь в 05:45 четверга — спустя почти 17 часов после начала пожара. По последним данным, известно о 13 пострадавших.

    Фото: ГСУ СК РФ по Московской области

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