    Пробки

    3/10

    usd60.24eur61.12
    Зомби - «Макдональдс»Как вляпаться за 20 минутРеабилитация в «Водоканале»Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Педагога из Пензы осудили на 5 лет условно после жалобы учеников на ее высказывания об Украине

    1960
    19 комментариев

    Пензенскую учительницу Ирину Ген приговорили к пяти годам лишения свободы условно по статье о военных фейках (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Причиной стал разговор со школьниками, на который кто-то из них потом пожаловался. Накануне об этом сообщил Ленинский районный суд города.

    Дело против Ген возбудили после её беседы с восьмиклассниками, которые спросили, почему они не едут на соревнования в Европу. В ответ педагог рассказала им о боевых действиях на территории Украины. Высказывания учительницы записали и отправили в правоохранительные органы.

    Как решил суд, Ген действовала «из ложно понимаемых ею общественных интересов по мотивам политической ненависти» и «испытывая стойкую неприязнь к президенту Российской Федерации — верховному главнокомандующему <...>, принявшему решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины».

    Кроме условного срока Ген получила трехлетний запрет на занятия педагогической деятельностью.

    Ирина Ген — не единственная российская учительница, которая столкнулась с жалобами школьников и их представителей на политические разговоры об Украине. Истории педагогов, которые лишились после этого работы, вы можете прочитать в материале «Фонтанки».

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 18

    читать все комментариидобавить комментарий
    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    19
    close