Педагога из Пензы осудили на 5 лет условно после жалобы учеников на ее высказывания об Украине

Пензенскую учительницу Ирину Ген приговорили к пяти годам лишения свободы условно по статье о военных фейках (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Причиной стал разговор со школьниками, на который кто-то из них потом пожаловался. Накануне об этом сообщил Ленинский районный суд города.



Дело против Ген возбудили после её беседы с восьмиклассниками, которые спросили, почему они не едут на соревнования в Европу. В ответ педагог рассказала им о боевых действиях на территории Украины. Высказывания учительницы записали и отправили в правоохранительные органы.