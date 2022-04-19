«Вы ведете разговоры на посторонние темы». Истории российских учителей, уволенных за беседы со школьниками об Украине

С момента начала боевых действий на территории Украины учителей в России начали увольнять за то, что они обсуждали со школьниками политику. Корреспондент «Фонтанки» поговорил с тремя преподавателями из разных регионов, которые лишились работы в школе из-за своих взглядов.



Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Поделиться Поделиться





«Когда началась спецоперация, я чуть-чуть разошелся»

С начала года житель якутского города Нерюнгри Андрей Шестаков написал три добровольно-принудительных заявления об увольнении «по собственному»: из полиции, гимназии № 2 и общеобразовательной школы № 2. В Южно-Якутском технологическом колледже, где он преподавал спецдисциплины для будущих сотрудников МВД, ему просто не продлили договор.

Из полиции, где Шестаков последние несколько лет работал инспектором по делам несовершеннолетних, ему пришлось уйти из-за подписок на Алексея Навального, ФБК* и проект «Умное голосование». В полиции экс-силовик уже успел дослужиться до пенсии и собирался, по его словам, уходить: «У них любимая фраза была «Не нравится — увольняйся». Я все ждал, когда мне уже кто-то из начальства это скажет. На рабочем столе рапорт был, только распечатать».



После работы в МВД Шестаков устроился сразу в несколько школ учителем истории и обществознания: педагогов в Нерюнгри очень не хватает. Он признается, что мог пошутить со старшеклассниками о политике или поругать учебники истории за ангажированную оценку событий: «Да я, если честно, постоянно этим занимался: критиковал [власть] на примере исторических событий или разборах нашего законодательства. Не прямым текстом, шутками, но всем ученикам было понятно. Ну а когда началась спецоперация, там я чуть-чуть разошелся. Основной посыл у меня был в том, что фашизм есть и внутри нашего государства, лучше с этим бороться».

В конце февраля темы уроков как раз сошлись с происходящими событиями. В 7-м классе, например, изучали присоединение Левобережной Украины к Московскому царству, а в 8-м — присоединение Крыма к Российской империи. Девятиклассники проходили революционеров-народников. Шестаков объяснял ученикам, что не согласен с тезисом о фашизме на Украине: «Все фашистские режимы держались очень долго и были связаны с личностью одного человека, который просто так свою власть не отдавал. А там Турчинова сменил Порошенко, Порошенко — Зеленский. Даже в парламенте у них дебаты горячее, чем у нас».



До директора гимназии дошел разговор на уроке обществознания в 11-м классе, который Шестаков провел в начале марта. Он вспоминает, что речь шла о службе в армии: «Я спросил их: кто-то из вас в армию собирается? Несколько парней сказали «да». Ответил, что в нынешних условиях не советую им идти. Объяснил: я и сам служил, в том числе по контракту и в спецподразделениях, но в нынешней армии делать нечего». Никто из учеников с педагогом спорить не стал, хотя раньше подростки высказывать свое мнение не стеснялись.

Слова Шестакова не записывали на видео, но кто-то пересказал беседу родителям, а они пожаловались директору и в прокуратуру. Как предполагает учитель, школьник упомянул происходящее на уроке «без злого умысла». Несмотря на это, вскоре сотрудники уголовного розыска пришли в гимназию, чтобы опросить одиннадцатиклассников. Шестаков говорит, что после прихода полиции «сразу все понял»: «Ученикам даже сказал, что, наверное, долго здесь не продержусь. Я же знаю, как эта система работает».



Визитом угрозыска в гимназию дело не ограничилось. Вскоре Шестакова «попросили» на беседу в полицию. Учителя гимназии опрашивал в том числе человек, который представился сотрудником ФСБ и старшим оперуполномоченным. Еще один присутствовавший, как узнал педагог позже, был сотрудником Центра Э из Якутска. Эфэсбэшник заинтересовался Шестаковым особенно: после общего разговора они говорили еще несколько часов персонально. Через несколько дней учителя признали виновным в дискредитации российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ) за комментарий в местном телеграм-канале. Размер штрафа — 35 тысяч рублей.

В двух школах Шестакова попросили написать заявления по собственному. Учителем бывший сотрудник МВД успел проработать около полутора месяцев. Сейчас Шестакова позвали на предварительное тестирование в охрану, где работы, по его словам, меньше, а зарплата больше: «Я постеснялся отказать, но у меня уже куплены билеты до Турции».

Собеседник «Фонтанки» считает, что у него могут возникнуть проблемы на границе: несколько дней бывшему учителю истории казалось, что за ним ходит «наружка». «Город маленький, я знаю, как эти эфэсбэшники выглядят. Сам когда-то опером работал и в курсе, как надо следить, они это делают плохо. К одному уже подошел, говорю: «Давай ты меня, может, возить будешь? Нам все равно в одном и том же направлении. Чаем тебя угощу». Испугался, больше я его не видел», — рассказывает он.

После эмиграции Шестаков хочет преподавать в русскоязычной школе: «Я понимаю: в России для меня все закрыто. В любой регион уеду, туда поступит информация, что меня «попросили». В МВД обратно тоже, конечно, не возьмут, но я туда и не собираюсь больше по убеждениям».



Фото: предоставил Андрей Шестаков Поделиться Поделиться





«Когда меня задержали на митинге, в школе шушукались»

«Я в школе никогда не говорила о политике. Вообще никогда, хотя старшеклассники часто задают вопросы вроде «Как вы относитесь к Навальному?» или «Как вы относитесь к Путину?». Всегда отвечала, что в школе о политике не разговариваю», — рассказывает учитель математики Елена Байбекова, уволенная из астраханской школы № 59 за «однократное грубое нарушение работником обязанностей».

До работы в школе Байбекова много лет занималась частным бизнесом: «У меня был свой центр раннего развития по системе Монтессори — это ненасильственный метод обучения детей дошкольного возраста, который учит быть свободным самому и уважать свободу других, прививает ребенку привычку мыслить, вселяет веру в свои силы и в свою ответственность за окружающий мир. За годы работы я стала ориентироваться на индивидуальный подход». Во время пандемии центр пришлось закрыть, и Байбекова решила пойти работать учителем. Она объяснила, что закончила математический факультет, а саму математику «никогда не забывала».



Как говорит Байбекова, в школе ей работать нравилось: «Дети чувствовали, как я готовлюсь к каждому уроку, и видели, с какой радостью я прихожу в класс. Они после увольнения, кстати, меня поддержали, писали, что я их любимый учитель. Некоторые родители попросили меня заниматься [с учениками] частным образом».

Саму школьную систему при этом экс-педагог критикует. Она считает, что школа с юного возраста приучает детей врать. В пример Байбекова приводит ситуацию, когда классный руководитель заставляет учеников позировать для фото, которые пойдут потом в отчет о не проведенных на самом деле занятиях.

«Помимо того, что куча таких мероприятий фейковых проводится в школе, есть еще ежегодные всероссийские проверочные работы. На них просто детей учат врать и списывать. Учителя во время этих работ прибегают, подсказывают, дети сидят с телефонами. Мы тратим кучу времени, чтобы проверить [ВПР], а потом завуч говорит: «Мы попали в списки подозрительно хороших результатов. Надо как-то так делать, чтобы не сильно было видно». Я этого не переношу. Если учитель не будет честным с детьми, которых он обучает, с коллегами, с родителями, то кто тогда будет говорить правду?» — объясняет Байбекова.



Около трех лет у нее получалось совмещать работу учителем с гражданским активизмом, который был для нее отдушиной и «выпуском пара». Учитель рассказывает, что много лет ходила на выборы в качестве наблюдателя, а в последние годы стала членом комиссии с правом решающего голоса: «Конечно, комиссия УИКа выла, что я с ними [работала]. Я не давала ничего сфальсифицировать, это всех раздражало».

Помимо наблюдения на выборах, педагог ходила на пикеты и митинги. Вопрос о том, не было ли у нее в школе проблем из-за активизма, вызвал у собеседницы «Фонтанки» удивление: «Это же было в мое свободное время и никакого отношения к профессиональной деятельности не имело». Впрочем, по словам Байбековой, отношения с руководством школы постепенно накалялись и она начала понимать, что «рано или поздно это закончится»: «Когда меня задержали на митинге после прилета Алексея Навального, в школе все шушукались и смотрели видео с моим задержанием. Но это были выходные, в понедельник я просто вышла на работу».

В феврале Байбекову снова задержали за участие в протестной акции. После пяти суток в спецприемнике директриса вынесла ей дисциплинарное взыскание. Следующий выговор педагог получила уже на весенних каникулах, когда она уехала в другой город: «Пять лет было, как умер папа. Я сходила на кладбище и всю ночь ехала в автобусе обратно. Утром немножко поспала и пришла в школу уже в обед. Никого не предупредила. У нас уже были очень натянутые отношения. В каникулы еще, понимаете, все ходят как им вздумается: в школе делать нечего. Сидят учителя, чай пьют. Консультации проводят единицы».

После второго выговора учителя вызвали к руководству. Директриса заявила, что на Байбекову поступила жалоба от законного представителя одного из учеников: «Во время уроков математики вы ведете разговоры на посторонние темы, пытаясь влиять на политические убеждения ребенка» (запись диалога есть в распоряжении редакции).

Формальной причиной для увольнения все-таки стал «прогул» во время каникул. Педагог подозревает, что никакой родительской жалобы не существовало вовсе. Само обращение Байбековой так и не показали, сославшись на часть 6 Федерального закона № 59 («Гарантии безопасности гражданина в связи с его обращением»). «Я сказала директору, что теперь точно знаю, как выглядели люди, которые писали доносы в 37-м году. Она ответила, что знает, как выглядят фашисты и предатели Родины», — пересказала педагог разговор с руководством.

По словам Байбековой, хоть у нее и «стоит внутренний ограничитель» на беседы с учениками о политике, в самом любопытстве школьников ничего странного она не видит: «Дети живые, думающие. Они еще не испорчены и очень живо всем интересуются. Помните, у [Александра] Галича была песня «Спрашивает мальчик: «Почему?», а папаша режет ветчину. Спрашивайте, мальчики, отцов. Надо ж отвечать, в конце концов!» Да, дети спрашивают, и у них очень правильные вопросы».

Фото: предоставила Елена Байбекова Поделиться Поделиться





«Не пускать в школу ни под каким предлогом»

В Сахалинской области в городе Корсакове учительницу английского языка Марину Дуброву уволили из школы после того, как она показала своим ученикам ролик, в котором дети поют пацифистскую песню. Директор посчитала это «моральным проступком».

Видео хора «Дети Земли» педагог поделилась с двумя одиннадцатыми и двумя восьмыми классами. До этого в школе предлагали провести классные часы на тему украинских событий (в Петербурге для таких занятий учителям разослали специальные методички), но Дуброва настояла, что делать этого не нужно. «В 8-м классе девочки остались после урока и стали расспрашивать. Они наш разговор записали, а дальше пошло-поехало. Меня вызвал директор, в школу пришла полиция. Осудили, оштрафовали, а потом уволили», — описывает последовательность событий преподаватель.

Как предполагает Дуброва, запись разговора ребенок передал родителям, которые пришли с жалобой сначала к директору, а потом в полицию. На следующий день после беседы с восьмиклассницами учителя вызвали к директору. «Мне показалось, она хотела меня предупредить. Сказала: «Вы же сами говорили, что классные часы не надо проводить. Значит, считаете, что дети вне политики, а сами себе позволяете»… Я попыталась объяснить, что ничего такого не говорила. Считаю, никакой дискредитации российских войск не было. Да, я за мир. Детям я всегда говорю: думайте! Надо слушать две точки зрения, а потом уже выстраивать свое умозаключение».

Разговор с руководством у Дубровой состоялся в пятницу. Она решила, что на этом все и закончится, но в понедельник в школу пришла полиция. Вместо уроков английского детей отправили говорить с силовиками. В этот же день суд признал учительницу виновной в дискредитации российской армии и постановил оштрафовать ее на 30 тысяч рублей.

Сразу после появления в школе полиции педагог отказалась от часов в том самом восьмом классе «по этическим причинам», хотя конфликтов с детьми у нее не было. «Просто какие бы оценки я им ни ставила, все равно начали бы говорить, что я необъективна. Отказалась, чтобы избежать домыслов и разговоров», — объясняет учитель. При этом школьницу, которая сделала запись, она не винит: «Когда я узнала, что меня записывали, конечно, пыталась воссоздать эту ситуацию, вспомнить их лица. В итоге оказалось, что это сделал ребенок, на которого я вообще не могла подумать. Конечно, я думала о мотивации, о том, почему [так произошло], но ответа на этот вопрос не нашла. Не хочу считать, что ребенок это сделал намеренно. Может быть, она записала, потому что моя позиция расходилась с тем, что она слышала дома. Не знаю. Она хорошая девочка».

Администрация школы начала в отношении Дубровой «служебное расследование» и сначала просила ее добровольно уйти «по-хорошему». Дуброву такой вариант не устроил. Директор уволила ее, не дожидаясь решения суда по апелляции. Копию родительской жалобы учителю показывать не стали, сославшись на то, что поступила она по телефону.

«Меня вызвали и сказали: "С вами пытались разговаривать, но вы ничего не понимаете и все равно гнете свою линию. Мы решили вас уволить"», — вспоминает Дуброва. Основанием для увольнения, по словам директора, стало «требование общественности». Кто именно жаждет ухода педагога, для нее так и осталось загадкой: «Я начала спрашивать, о какой общественности речь. Сообщество учителей? Хотелось бы знать их фамилии. Или это родители, дети? Мне, естественно, на эти вопросы никто не ответил». Решение руководства педагог называет «низовой репрессией»: «Меня просто взяли и всего лишили. Работы любимой, заработка. Я уже получаю пенсию, но пенсия у меня 13 тысяч. Вы понимаете, что это не те деньги, на которые возможно жить».

Дуброва говорит, что хотела бы вернуться работать в эту же школу и собирается идти в суд: «Я буду отстаивать свое мнение о том, что все произошедшее незаконно. Конечно, это все связано в первую очередь с детьми. Как учитель, который несколько лет работает с одними и теми же учениками, я к ним привязалась. Думаю, и они ко мне тоже. Пишут, что скучают и сожалеют, что все это произошло».

После увольнения администрация велела охране не пускать Дуброву в школу «ни под каким предлогом». Учителем она проработала около 30 лет.



Фото: предоставила Марина Дуброва Поделиться Поделиться





*Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской и ликвидирована, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

Алина Ампелонская, "Фонтанка.ру"