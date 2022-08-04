Бывший сотрудник РЖД признался в убийстве с изнасилованием, но в суде съел свое признание. За это его тоже судили

Житель Петербурга Александр Шереметьев приговорен к штрафу по делу о вмешательстве в деятельность суда. Он съел документ, на котором его рукой было написано признание в убийстве.

О приговоре в виде штрафа в 40 тысяч рублей 4 августа сообщает городская прокуратура. Шереметьев в декабре 2021 года в одном из залов Ленинградского областного суда знакомился с материалами своего дела, начал читать первый том. В нем он увидел документ, написанный его рукой около 11 месяцев назад. Шереметьев вырвал 5 листов с чистосердечным признанием, разорвал их на мелкие кусочки и начал жевать, приговаривая: я этого не писал.