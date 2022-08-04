Бывший сотрудник РЖД признался в убийстве с изнасилованием, но в суде съел свое признание. За это его тоже судили

Житель Петербурга Александр Шереметьев приговорен к штрафу по делу о вмешательстве в деятельность суда. Он съел документ, на котором его рукой было написано признание в убийстве.
О приговоре в виде штрафа в 40 тысяч рублей 4 августа сообщает городская прокуратура. Шереметьев в декабре 2021 года в одном из залов Ленинградского областного суда знакомился с материалами своего дела, начал читать первый том. В нем он увидел документ, написанный его рукой около 11 месяцев назад. Шереметьев вырвал 5 листов с чистосердечным признанием, разорвал их на мелкие кусочки и начал жевать, приговаривая: я этого не писал.
Помимо «салата» из материалов дела, Шереметьев пытался и законными способами оказаться на свободе, в том числе обжалуя решение о своем аресте. Дело об убийстве Леноблсуд все же начал рассматривать, но в итоге отдал его в другой суд, с марта этого года его слушают в Гатчине. Адвокат подсудимого от беседы с «Фонтанкой» воздержалась.
Александра Шереметьева судят за убийство 19-летней давности. В сентябре 2003 года в кустах за остановкой на улице Ростова в Гатчинском районе было найдено тело молодой девушки, ее изнасиловали и задушили. Подозреваемого в лице Шереметьева нашли только спустя 17 лет. Тогда он признался, что выпивал с Еленой, пошел ее провожать, потребовал интима, а на отказ отреагировал насилием. Девушку задушили ее же брюками.