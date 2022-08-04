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    Россияне начали продавать на Avito места в очереди в магазины H&M. «Фонтанка» советует не рисковать деньгами

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    Места в очереди в магазины H&M начали продавать на Avito. Пока что можно найти недорогие — всего за 500 рублей.

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    Объявление о продаже места в начале очереди в ТЦ «Авиапарк» в Москве появилось во второй половине дня накануне, 3 августа. Предприимчивая гражданка предлагала быстрый вход в магазин и «экономию нескольких часов».

    Вслед за ней другая девушка предложила место в очереди. В переписке с корреспондентом «Фонтанки» она заявила, что может обеспечить доступ к вещам завтра в любое время. За эту услугу наша собеседница также попросила 500 рублей.

    Действительно ли можно за эту сумму не простаивать в длинных очередях — неизвестно. «Фонтанка» не рекомендует никому переводить деньги в качестве предоплаты, чтобы не попасться на удочку мошенников.

    Напомним, в среду, 3 августа, на открытие магазина H&M в ТРК «Галерея» в Петербурге выстроилась очередь, растянувшаяся до Московского вокзала. Репортаж корреспондента «Фонтанки», который пообщался с самыми терпеливыми модницами, можно прочитать здесь.

    За день до этого, 2 августа, точки H&M возобновили работу в Москве. В ТЦ «Авиапарк», о котором упоминает автор объявления на Avito, тогда было почти пусто.

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