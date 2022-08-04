Россияне начали продавать на Avito места в очереди в магазины H&M. «Фонтанка» советует не рисковать деньгами

Места в очереди в магазины H&M начали продавать на Avito. Пока что можно найти недорогие — всего за 500 рублей.



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Объявление о продаже места в начале очереди в ТЦ «Авиапарк» в Москве появилось во второй половине дня накануне, 3 августа. Предприимчивая гражданка предлагала быстрый вход в магазин и «экономию нескольких часов».

Вслед за ней другая девушка предложила место в очереди. В переписке с корреспондентом «Фонтанки» она заявила, что может обеспечить доступ к вещам завтра в любое время. За эту услугу наша собеседница также попросила 500 рублей.

