Стало известно, когда покажут сиквел фильма «Джокер»

Фильм «Джокер» получил дату выхода на экраны — его можно ждать 4 октября (правда, речь не о России). Картина будет называться Joker: Folie à Deux (примерный перевод: «Джокер: безумие на двоих»). Об этом 3 августа сообщило издание Deadline.



Компания Warner ранее держала эту дату за фильмом вселенной DC, не разглашая названия картины. Так что для прозорливых выход сиквела культового фильма в эту дату не стал сенсацией.



Название картины на французском языке отсылает к медицинскому термину, означающему помешательство двух и более лиц (в русскоязычной терминологии звучит не так красиво — «индуцированное бредовое расстройство»).

