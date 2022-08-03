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    Кино

    Стало известно, когда покажут сиквел фильма «Джокер»

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    Фильм «Джокер» получил дату выхода на экраны — его можно ждать 4 октября (правда, речь не о России). Картина будет называться Joker: Folie à Deux (примерный перевод: «Джокер: безумие на двоих»). Об этом 3 августа сообщило издание Deadline.

    Компания Warner ранее держала эту дату за фильмом вселенной DC, не разглашая названия картины. Так что для прозорливых выход сиквела культового фильма в эту дату не стал сенсацией.

    Название картины на французском языке отсылает к медицинскому термину, означающему помешательство двух и более лиц (в русскоязычной терминологии звучит не так красиво — «индуцированное бредовое расстройство»).

    Предыдущая картина «Джокер», также снятая режиссером Тоддом Филлипсом, вышла на экраны в 2019 году. Лента собрала в глобальном прокате свыше миллиарда долларов и получила два «Оскара» — за лучшую мужскую роль у Хоакина Феникса (он сыграл и в новой картине) и за лучшую музыку.

    Ранее стало известно об отказе Warner Bros. от демонстрации фильма Batgirl — картина, снимавшаяся для HBO Max, не выйдет вовсе — по причине смены ориентиров компании на публичный показ и недостаточно высокого качества работы для кинотеатрального проката.

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