Стало известно, когда покажут сиквел фильма «Джокер»

Фильм «Джокер» получил дату выхода на экраны — его можно ждать 4 октября (правда, речь не о России). Картина будет называться Joker: Folie à Deux (примерный перевод: «Джокер: безумие на двоих»). Об этом 3 августа сообщило издание Deadline.
Компания Warner ранее держала эту дату за фильмом вселенной DC, не разглашая названия картины. Так что для прозорливых выход сиквела культового фильма в эту дату не стал сенсацией.
Название картины на французском языке отсылает к медицинскому термину, означающему помешательство двух и более лиц (в русскоязычной терминологии звучит не так красиво — «индуцированное бредовое расстройство»).
Предыдущая картина «Джокер», также снятая режиссером Тоддом Филлипсом, вышла на экраны в 2019 году. Лента собрала в глобальном прокате свыше миллиарда долларов и получила два «Оскара» — за лучшую мужскую роль у Хоакина Феникса (он сыграл и в новой картине) и за лучшую музыку.
Ранее стало известно об отказе Warner Bros. от демонстрации фильма Batgirl — картина, снимавшаяся для HBO Max, не выйдет вовсе — по причине смены ориентиров компании на публичный показ и недостаточно высокого качества работы для кинотеатрального проката.