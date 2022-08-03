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    На Мурманском шоссе машина сбила велосипедиста, водитель скрылся

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    Неустановленный автомобиль сбил велосипедиста на 32-м километре Мурманского шоссе, оставив после себя разбитое правое зеркало.

    Пострадавший около получаса подавал знаки проезжающим машинам, чтобы те остановились и помогли. Об этом вечером 3 августа рассказывают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП».

    В итоге велосипедисту помогли байкеры и один автомобилист. Они вызвали на место скорую и полицию, дождались их прибытия. У пострадавшего диагностировали закрытый перелом бедра, ушибы и ссадины. Сам он рассказал, что ехал по правой обочине в попутном направлении, как того требуют ПДД.

    Велосипедист не смог точно описать машину, которая его сбила. По его ощущениям, это был либо микроавтобус, либо небольшой грузовик. Свидетелей ДТП просят откликнуться и позвонить в полицию.

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