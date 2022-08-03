С погашенной судимостью — и без справки. У Верховного и Конституционного судов попросят тайну биографии

Фото: Александр Патрин/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Бизнесмен из Сибири пытается оспорить практику, когда с россиянином навечно остается даже погашенная или снятая судимость. Первая попытка провалилась — Верховный суд не увидел в таком информировании МВД нарушения закона и ущемления прав. Теперь на очереди апелляция и Конституционный суд.

Инициатором административного судопроизводства в Верховном суде стал новосибирский предприниматель. За свои 37 лет обвинительный приговор Иван Колпаков слышал дважды: первый (за мошенничество, в 2007 году) был отменен на кассации, второй (за вымогательство, в 2009-м) отмерил ему три года условного лишения свободы. Через год судимость была снята постановлением суда. В том же 2010-м стал муниципальным депутатом, потом работал в районной администрации, потом в строительном бизнесе на посту замгендиректора.



Эти вехи обозначены в предвыборном интервью от 2019 года, о судимостях там упоминания нет. Зато они есть в справке от МВД и, видимо, она и помешала Ивану Колпакову стать депутатом Законодательного собрания Новосибирска. По крайней мере, сам он в этом убежден, и это убеждение стало причиной обращения в суд.

Колпаков оспаривал Административный регламент МВД по предоставлению госуслуги по выдаче справки о наличии или отсутствии судимости. Документ предполагает, что судимость не указывается только при определенных условиях. Например, при отсутствии события/состава преступления, невиновности (полный перечень можно посмотреть здесь).

Сейчас действует регламент от 2019 года, аналогичный принцип соблюдался в регламенте от 2011 года, и в инструкции от 2001 года, но тогда справок было две — то есть погашенные или снятые судимости заносились в отдельный документ.

По мнению Колпакова, наличие такой информации в справке нарушает его право быть избранным в органы власти и лишает возможности выбрать место работы и сферу деятельности. Кроме того, он считает, что было задето право на неприкосновенность частной жизни.

Представитель Колпакова в суде Елена Данилова утверждает, что можно также говорить о репутационных рисках и невозможности «реабилитироваться». «Фактически человек при наличии какой-либо ошибки в жизни, влекущей уголовную ответственность, в последующем будет лишен возможности избавиться от этого клейма», — объясняет Данилова.



В своем административном иске Колпаков указывал на то, что обнародование МВД факта снятой судимости противоречит смыслу ч. 6 ст. 86 УК РФ, согласно которой «погашение или снятие судимости аннулирует все правовые последствия, предусмотренные настоящим Кодексом, связанные с судимостью».

Однако речь идет о последствиях несколько иного рода — так, человеку с погашенной или снятой судимостью при вынесении нового приговора не будут ужесточать наказание, потому что он считается судимым впервые, а это уже смягчающее обстоятельство.



Как таковая судимость накладывает на человека ряд ограничений, которые могут не иметь срока давности. Например, с погашенной судимостью уже можно служить в призывной армии или избираться в депутаты, а вот путь в спецслужбы или правоохранительные органы заказан. С погашенной (и снятой) судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления нельзя покупать оружие, заниматься педагогической или адвокатской деятельностью, работать в авиации, запрещены также некоторые виды предпринимательства.

Это правило установлено различными федеральными законами, поэтому при приеме на работу в эти сферы обязательно попросят справку о судимости и наличие даже погашенной/снятой в этом случае имеет значение. Если же от вас потребовали такую справку в организации, где нет подобных ограничений для персонала, да еще на ее основании отказали в приеме на работу, то этот вопрос решается с помощью трудовой инспекции и суда.



Собственно на это и указал Колпакову Верховный суд, отказывая в иске. что касается того, что в справке бизнесмена всплыла судимость, обвинительный приговор по которой был отменен, то это ошибка оператора, то есть МВД, и судиться нужно с подразделением, выдавшим справку, а не с Административным регламентом.

К слову, справку такую выдают лично заявителю либо его законному представителю, то есть получение такой информации сторонними людьми (полиция ее получит другим способом) незаконно.



И Иван Колпаков, и его юристы с судебным решением не согласны. Сначала предстоит обжалование, а затем — обращение в Конституционный суд.



Мнение юристов

Адвокат Вадим Клювгант: «Статистические данные о судимости хранятся в МВД, они этот факт сообщают. Судимость была? Была. При этом человек считается не имеющим судимости, если она снята или погашена. Он должен рассматриваться как несудимый, но это не отменяет факт судимости. Вот рамки, в которых оценка этого вопроса и происходит. Дальше уже есть поле для определенного усмотрения, например, если речь идет о педагогической деятельности и так далее. Да, может быть, работодатель воздержится от приема такого кандидата на работу».

Адвокат Калой Ахильгов: «Есть часть 6 статьи 86 УК РФ, в которой сказано четко, что если судимость снята или погашена, она не имеет никаких правовых последствий для человека. Верховный суд говорит при этом: «Да, но…» И объясняет, что это нормально».

Адвокат Натэла Пономарева: «С точки зрения закона, человек, у которого погашена или снята судимость, для всех нас, для общества считается несудимым. Конечно, сведения о том, что он привлекался к уголовной ответственности, все равно остаются внутри информационных систем. Когда проверяют соискателей службы безопасности, они видят эти данные. Наверное, в определенных случаях обществу необходимо знать, что у кого-то была судимость, и это является общественно-значимой информацией. У меня лично нет однозначного ответа».



Действующая редакция шестой части статьи 86 УК РФ вступила в силу в 2015 году. Именно тогда в ней появилась конкретизирующая правовые последствия фраза — «предусмотренные настоящим Кодексом». В пояснительной записке авторы поправок апеллировали именно к трудовому законодательству.

«Сам факт наличия снятой или погашенной судимости, по сути, не может свидетельствовать о том, что ее вообще не было. При этом факты совершения отдельных преступлений, отбывания наказания и равно наличия судимости в прошлом могут быть несовместимы с особенностями некоторых видов трудовой деятельности», — говорилось в пакете документов, поданных в Госдуму.



При этом проблема косых взглядов при трудоустройстве судимого действительно не нова. Затевать тяжбу с будущим начальником — малопривлекательная перспектива. В 2016 году был принят еще один закон, который ввел институт судебного штрафа. Он касается преступлений небольшой и средней тяжести. То есть человек признается виновным, но от уголовной ответственности освобождается, и, как следствие, у него нет судимости. Другое дело, что остается факт привлечения к уголовной ответственности, и он указывается в той же самой справке, так как судебный штраф — не реабилитирующее основание.



Алина Ампелонская, Юлия Никитина, «Фонтанка.ру»

