Российским чиновникам хотят запретить владеть недвижимостью в странах НАТО

Группа депутатов от КПРФ внесла в Госдуму законопроект о введении запрета для ряда российских чиновников и депутатов на владение недвижимостью в странах-членах НАТО и государствах — кандидатах на вступление в альянс. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе в среду, 3 августа.



К числу тех, кому запрещено будет иметь имущество в странах НАТО, согласно законопроекту, предлагается отнести президента РФ, председателя правительства, федеральных министров, судей, депутатов Госдумы и сенаторов, а также супругов перечисленных категорий госслужащих и их несовершеннолетних детей.

