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    Российским чиновникам хотят запретить владеть недвижимостью в странах НАТО

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    Группа депутатов от КПРФ внесла в Госдуму законопроект о введении запрета для ряда российских чиновников и депутатов на владение недвижимостью в странах-членах НАТО и государствах — кандидатах на вступление в альянс. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе в среду, 3 августа.

    К числу тех, кому запрещено будет иметь имущество в странах НАТО, согласно законопроекту, предлагается отнести президента РФ, председателя правительства, федеральных министров, судей, депутатов Госдумы и сенаторов, а также супругов перечисленных категорий госслужащих и их несовершеннолетних детей.

    При этом «исключения составляют должности в находящихся за пределами территории РФ официальных представительствах РФ, официальных представительствах федеральных органов исполнительной власти, должности в представительствах государственных корпораций (компаний) и организаций, созданных для обеспечения деятельности федеральных государственных органов», — указывается в сопроводительных материалах.

    Как поясняют разработчики законопроекта, необходимость предлагаемых мер обусловлена «агрессивной экспансией военного альянса, направленной против России». Отзыва кабмина на внесенный в Госдуму РФ законопроект пока не последовало.

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