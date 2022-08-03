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    Боевые действия на Украине

    Минобороны РФ: Россия и Украина обменялись пленными и телами погибших 27 раз

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    Россия и Украина провели 27 операций по обмену военнопленными и телами погибших военнослужащих. Об этом 3 августа заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин.

    «При участии МККК также удалось организовать диалог с Киевом по вопросу обмена военнопленными и телами погибших военнослужащих. К настоящему времени проведено 27 таких операций», — сказал он (цитата по РИА Новости).

    По информации ведомства, «81 % российских военнопленных на Украине избивают, 55 % заставляют сниматься в пропагандистских видео, 46 % отказывают в медпомощи». Эти данные, уточнил Фомин, получены в результате опроса тех, кто вернулся из плена.

    В конце июня стало известно, что Россия, ДНР и Украина провели обмен военнопленными по схеме «144 на 144». По словам Дениса Пушилина, большинство из тех военнослужащих, что были переданы украинской стороне, ранены. Некоторые — тяжело, в том числе и с «ампутацией конечностей». Согласно заявлениям Киева, часть возвращенных военнопленных — с «Азовстали».

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