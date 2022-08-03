Минобороны РФ: Россия и Украина обменялись пленными и телами погибших 27 раз

Россия и Украина провели 27 операций по обмену военнопленными и телами погибших военнослужащих. Об этом 3 августа заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин.



«При участии МККК также удалось организовать диалог с Киевом по вопросу обмена военнопленными и телами погибших военнослужащих. К настоящему времени проведено 27 таких операций», — сказал он (цитата по РИА Новости).

