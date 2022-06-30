    Пробки

    1/10

    usd52.51eur54.64
    Граница открыта?Тариф на мусор вырастетУчись выживать в жаруОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Те, кто вернулись, не смогут встать в строй. Глава ДНР заявил о новых переговорах по обмену пленными с Украиной

    3922
    2 комментария

    Проводятся переговоры по новому обмену пленными с украинской стороной. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире канала «Россия 24».

    По его словам, будет сделано все, чтобы те, кто оказался в плену, вернулись домой.

    Пушилин также рассказал подробности об обмене «144 на 144», состоявшемся накануне. Глава ДНР заявил, что обмен едва не был сорван украинской стороной.

    «Украинские пленные, переданные Киеву со стороны ДНР, по данным властей республики, не были замешаны в военных преступлениях», — заявил руководитель республики (цитата по ТАСС). Он также добавил, что речь идет о 37 рядовых из «Азова» и «Айдара», которые не смогут вернуться в строй.

    Пушилин также добавил, что решение об обмене одних «не отменяет будущего трибунала» для других.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 2

    Комментарии
    2

    Новости компаний

    close
    close