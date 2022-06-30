Те, кто вернулись, не смогут встать в строй. Глава ДНР заявил о новых переговорах по обмену пленными с Украиной

Проводятся переговоры по новому обмену пленными с украинской стороной. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире канала «Россия 24».



По его словам, будет сделано все, чтобы те, кто оказался в плену, вернулись домой.

Пушилин также рассказал подробности об обмене «144 на 144», состоявшемся накануне. Глава ДНР заявил, что обмен едва не был сорван украинской стороной.