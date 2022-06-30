Те, кто вернулись, не смогут встать в строй. Глава ДНР заявил о новых переговорах по обмену пленными с Украиной

Проводятся переговоры по новому обмену пленными с украинской стороной. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире канала «Россия 24».
По его словам, будет сделано все, чтобы те, кто оказался в плену, вернулись домой.
Пушилин также рассказал подробности об обмене «144 на 144», состоявшемся накануне. Глава ДНР заявил, что обмен едва не был сорван украинской стороной.
«Украинские пленные, переданные Киеву со стороны ДНР, по данным властей республики, не были замешаны в военных преступлениях», — заявил руководитель республики (цитата по ТАСС). Он также добавил, что речь идет о 37 рядовых из «Азова» и «Айдара», которые не смогут вернуться в строй.
Пушилин также добавил, что решение об обмене одних «не отменяет будущего трибунала» для других.