Финская таможня отчиталась, как отбирает у россиян санкционку

Финские таможенники в конце июля провели более
Там рассказали, что в ходе досмотров находили у туристов предметы роскоши и товары, которые «могут способствовать укреплению промышленного и военного потенциала России», в том числе средства навигации. Ввоз этих предметов в РФ запрещен в связи с санкциями Евросоюза.
Как заявил директор по контролю финской таможни Микко Грёнберг, возбуждено около 20 дел о возможном нарушении санкционных правил. Сейчас по ним ведется проверка. Грёнберг добавил, что усиленный мониторинг будет продолжен.
Ранее финские СМИ писали, что магазины в Суоми начали ограничивать продажу санкционных товаров российским туристам в связи с запретом МИД республики. При этом в министерстве отметили, что на практике бывает сложно определить, останется ли приобретённое в Финляндии или отправится в Россию.