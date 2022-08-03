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    Экономика и санкции

    Финская таможня отчиталась, как отбирает у россиян санкционку

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    Финские таможенники в конце июля провели более 2 500 проверок туристов, которые возвращались из Суоми в Россию. Вопросы возникли примерно в 100 случаях, сообщает 3 августа пресс-служба ведомства.

    Там рассказали, что в ходе досмотров находили у туристов предметы роскоши и товары, которые «могут способствовать укреплению промышленного и военного потенциала России», в том числе средства навигации. Ввоз этих предметов в РФ запрещен в связи с санкциями Евросоюза.

    Как заявил директор по контролю финской таможни Микко Грёнберг, возбуждено около 20 дел о возможном нарушении санкционных правил. Сейчас по ним ведется проверка. Грёнберг добавил, что усиленный мониторинг будет продолжен.

    Ранее финские СМИ писали, что магазины в Суоми начали ограничивать продажу санкционных товаров российским туристам в связи с запретом МИД республики. При этом в министерстве отметили, что на практике бывает сложно определить, останется ли приобретённое в Финляндии или отправится в Россию.

    Санкции, введенные ЕС в отношении России, запрещают экспорт в РФ так называемых предметов роскоши — товаров стоимостью более 300 евро. Однако в порядке исключения разрешается вывоз, например, электронного устройства или смартфона максимальной стоимостью 750 евро или автомобиля максимальной стоимостью 50 000 евро.

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