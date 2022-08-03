Финская таможня отчиталась, как отбирает у россиян санкционку

Финские таможенники в конце июля провели более 2 500 проверок туристов, которые возвращались из Суоми в Россию. Вопросы возникли примерно в 100 случаях, сообщает 3 августа пресс-служба ведомства.



Там рассказали, что в ходе досмотров находили у туристов предметы роскоши и товары, которые «могут способствовать укреплению промышленного и военного потенциала России», в том числе средства навигации. Ввоз этих предметов в РФ запрещен в связи с санкциями Евросоюза.

