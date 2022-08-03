МИД Финляндии запретил продавать санкционные товары, если их везут в Россию

МИД Финляндии запретил магазинам продавать покупателям санкционные товары, если очевидно, что их собираются везти в Россию. Изменения не коснулись точек, в которых торгуют не попавшей под ограничения продукцией.
В министерстве отмечают, что на практике бывает сложно определить, останется ли приобретённое в Финляндии или отправится в Россию. По словам секретаря по законодательным вопросам Микаэла Руотси, постановление не запрещает продажу товаров только потому, что покупатель — россиянин, запрет касается всех. Об этом 3 августа сообщают СМИ страны.
Компании Gigantti и Power, которые торгуют различной техникой, заявили, что прекратили беспошлинные продажи товаров, которые идут в РФ. В то время как Kymen seudun osuuskauppa ограничила продажи Tax free товарами, не включенными в санкционный список.
Санкции, введенные ЕС в отношении России, запрещают экспорт в РФ так называемых предметов роскоши — товаров стоимостью более 300 евро. Однако в порядке исключения разрешается вывоз, например, электронного устройства или смартфона максимальной стоимостью 750 евро или автомобиля максимальной стоимостью 50 000 евро.