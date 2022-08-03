МИД Финляндии запретил продавать санкционные товары, если их везут в Россию

МИД Финляндии запретил магазинам продавать покупателям санкционные товары, если очевидно, что их собираются везти в Россию. Изменения не коснулись точек, в которых торгуют не попавшей под ограничения продукцией.



В министерстве отмечают, что на практике бывает сложно определить, останется ли приобретённое в Финляндии или отправится в Россию. По словам секретаря по законодательным вопросам Микаэла Руотси, постановление не запрещает продажу товаров только потому, что покупатель — россиянин, запрет касается всех. Об этом 3 августа сообщают СМИ страны.

