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    МИД Финляндии запретил продавать санкционные товары, если их везут в Россию

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    МИД Финляндии запретил магазинам продавать покупателям санкционные товары, если очевидно, что их собираются везти в Россию. Изменения не коснулись точек, в которых торгуют не попавшей под ограничения продукцией.

    В министерстве отмечают, что на практике бывает сложно определить, останется ли приобретённое в Финляндии или отправится в Россию. По словам секретаря по законодательным вопросам Микаэла Руотси, постановление не запрещает продажу товаров только потому, что покупатель — россиянин, запрет касается всех. Об этом 3 августа сообщают СМИ страны.

    Компании Gigantti и Power, которые торгуют различной техникой, заявили, что прекратили беспошлинные продажи товаров, которые идут в РФ. В то время как Kymen seudun osuuskauppa ограничила продажи Tax free товарами, не включенными в санкционный список.

    Санкции, введенные ЕС в отношении России, запрещают экспорт в РФ так называемых предметов роскоши — товаров стоимостью более 300 евро. Однако в порядке исключения разрешается вывоз, например, электронного устройства или смартфона максимальной стоимостью 750 евро или автомобиля максимальной стоимостью 50 000 евро.

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