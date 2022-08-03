Смольный хочет забрать у инвестора здания Апраксина двора и взыскать 115 млн рублей

Комитет имущественных отношений Петербурга судится с ООО «Главстрой–СПб специализированный застройщик» из-за зданий Апраксина двора. Как следует из картотеки арбитража, ведомство подало к компании два иска на общую сумму 115 млн рублей. Также город намерен через суд расторгнуть договоры аренды.
Рассмотрение назначено на конец сентября, в обеспечительных мерах в виде ареста денежных средств на счетах арендатора суд КИО отказал, следует из материалов дел.
По данным издания «Деловой Петербург», претензии связаны с нарушением сроков проектирования и реконструкции корпусов 12 и 51 на Садовой улице, 28–30. Всего «Главстрой–СПб» арендовал у города четыре здания Апраксина двора. Компания намеревалась заняться реконструкцией рынка, однако не приступила к работам.
В пресс-службе «Главстрой–СПб» подтвердили, что претензии КИО касаются зданий Апраксина двора, но до вступления в силу решения суда давать какие-либо комментарии сочли преждевременным. В компании также добавили, что были готовы преобразовать здания под общественно-деловой многофункциональный комплекс. «После заключения инвестиционного договора с городом значительную часть корпусов признали объектами культурного наследия, что сделало невозможным реализацию проекта. За время работы над ним девелопером было инвестировано более 1 млрд рублей», — отметили в «Главстрой–СПб».
В КИО на момент публикации не ответили на вопрос «Фонтанки».
Ранее сообщалось, что компания GloraX в ходе ПМЭФ подписала с вице-губернатором Николаем Линченко соглашение о реконструкции Апраксина двора.