Смольный хочет забрать у инвестора здания Апраксина двора и взыскать 115 млн рублей

Комитет имущественных отношений Петербурга судится с ООО «Главстрой–СПб специализированный застройщик» из-за зданий Апраксина двора. Как следует из картотеки арбитража, ведомство подало к компании два иска на общую сумму 115 млн рублей. Также город намерен через суд расторгнуть договоры аренды.



Рассмотрение назначено на конец сентября, в обеспечительных мерах в виде ареста денежных средств на счетах арендатора суд КИО отказал, следует из материалов дел.

