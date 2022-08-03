Московская биржа отреагировала на пожар на складе Ozon падением котировок, но тут же исправилась

Акции маркетплейса Ozon упали до 1 158 рублей за штуку, но тут же восстановились — до 1 215 рублей за штуку 3 августа, следует из данных Мосбиржи.



Ранее на Новорижском шоссе в Подмосковье загорелся склад Ozon. По предварительным данным, площадь пожара составляет около 35 тысяч квадратных метров.

