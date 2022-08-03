    Пробки

    3/10

    usd60.16eur61.27
    Полет ПелосиДоставайте маскиОчередь за H&MОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Московская биржа отреагировала на пожар на складе Ozon падением котировок, но тут же исправилась

    904
    обсудить

    Акции маркетплейса Ozon упали до 1 158 рублей за штуку, но тут же восстановились — до 1 215 рублей за штуку 3 августа, следует из данных Мосбиржи.

    Ранее на Новорижском шоссе в Подмосковье загорелся склад Ozon. По предварительным данным, площадь пожара составляет около 35 тысяч квадратных метров.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий
    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close