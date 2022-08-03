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    На Новорижском шоссе в Подмосковье горит склад Ozon. Огнем охвачено 20 тысяч кв. метров

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    В Подмосковье полыхает склад компании Ozon. Фото и видео днем 3 августа появились сразу в нескольких телеграм-каналах и сообщениях очевидцев. Горит распределительный центр на Новорижском шоссе в городе Истра. Работников эвакуируют.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Московской области, информация о крупном пожаре в нежилом здании в городском округе Истра, село Петровское, поступила на пульт дежурного в 12:33.

    По предварительным данным, площадь пожара составляет около 20 тысяч квадратных метров.

    В настоящий момент оперативная информация уточняется.

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