Футбола не увидят долго. Суд наказал тех, кто пришел смотреть на победу «Зенита» под градусом и вел себя неподобающе

Пятерым болельщикам, которые сходили на матч Суперкубка России по футболу в Петербурге не только ради красивой игры, придется раскошелиться и на время забыть о походах на стадион.
Петроградский районный суд привлек к административной ответственности Андрея Лаврова, Петра Борзова, Михаила Филиппова, Сергея Погодина и Сергея Грицая. Их признали виновными в нарушении правил поведения на спортивных соревнованиях, сообщает 3 августа объединенная пресс-служба судов Северной столицы.
9 июля мужчины пришли на «Газпром Арену», чтобы посмотреть матч «Зенит» — «Спартак» (4:0). На стадионе они находились «в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность». «У всех имелись соответствующие признаки алкогольного опьянения: нарушение речи, запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, поведение, не соответствующее окружающей обстановке», — говорится в сообщении.
Каждого оштрафовали на 3 тысячи рублей и на полгода запретили им посещать спортивные соревнования.