Футбола не увидят долго. Суд наказал тех, кто пришел смотреть на победу «Зенита» под градусом и вел себя неподобающе

Пятерым болельщикам, которые сходили на матч Суперкубка России по футболу в Петербурге не только ради красивой игры, придется раскошелиться и на время забыть о походах на стадион.



Петроградский районный суд привлек к административной ответственности Андрея Лаврова, Петра Борзова, Михаила Филиппова, Сергея Погодина и Сергея Грицая. Их признали виновными в нарушении правил поведения на спортивных соревнованиях, сообщает 3 августа объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

