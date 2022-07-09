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    «Зенит» разгромил «Спартак» и в седьмой раз выиграл Суперкубок

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    Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч за Суперкубок против московского «Спартака». Встреча проходила 9 июля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

    Фото: Анатолий Медведь / «Фонтанка.ру»
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    «Зенит» победил со счетом 4:0. Голы забили Иван Сергеев (29 минута), Малком (34), Вендел (46) и Матео Кассьерра (90+3).

    На игре присутствовали 55 608 зрителей.

    Таким образом, «Зенит» в седьмой раз в своей истории стал обладателем Суперкубка. По этому показателю петербуржцы теперь делят первое место с ЦСКА, у которого также семь таких побед.

    Читатель «Фонтанки» Евгений

    Следующий матч «Зенит» проведет против «Химок» 15 июля в Подмосковье в рамках первого тура чемпионата РПЛ.

    Фото: Анатолий Медведь / «Фонтанка.ру»

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