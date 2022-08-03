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    На «Госуслугах» начали принимать заявки на отсрочку от армии для IT-специалистов

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    IT-компании со 2 августа могут подать заявки на отсрочку от армии для своих сотрудников на «Госуслугах». Минцифры сообщает об этом в своем Telegram-канале.

    Для получения отсрочки специалист должен работать по трудовому договору, иметь профильное высшее образование и трудиться в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев в период с 1 октября 2021 года по 1 октября 2022 года.

    Все заявления Минцифры передаст в Минобороны до 31 августа. Итоговое решение об отсрочке принимает призывная комиссия. После получения повестки работник IT-компании должен прийти в военкомат, чтобы подтвердить свое право на отсрочку.

    Напомним, что отсрочка от армии в сфере IT — одна из мер поддержки отрасли. В рамках весеннего призыва право на отсрочку получили почти 7,7 тыс. IT-специалистов.

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