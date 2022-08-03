На «Госуслугах» начали принимать заявки на отсрочку от армии для IT-специалистов

IT-компании со 2 августа могут подать заявки на отсрочку от армии для своих сотрудников на «Госуслугах». Минцифры сообщает об этом в своем Telegram-канале.



Для получения отсрочки специалист должен работать по трудовому договору, иметь профильное высшее образование и трудиться в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев в период с 1 октября 2021 года по 1 октября 2022 года.



Все заявления Минцифры передаст в Минобороны до 31 августа. Итоговое решение об отсрочке принимает призывная комиссия. После получения повестки работник IT-компании должен прийти в военкомат, чтобы подтвердить свое право на отсрочку.

