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    Из горящего склада Ozon в Истре эвакуировали более 1 000 человек. Огромный столб дыма видно с самолётов

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    3 комментария

    Более тысячи человек эвакуировали из горящего склада компании Ozon в Подмосковье 3 августа. По предварительной информации, еще четырех пока не могут найти. Огнем охвачены 20 тысяч квадратных метров здания на Новорижском шоссе в Истре, пишет MSK1.RU.

    В компании заявили, что возгорание произошло в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге, все сотрудники эвакуированы со склада. Предварительно, никто не пострадал, — сообщает телеграм-канал «MPGO — Сообщество поставщиков на маркетплейсы РФ».

    Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что в настоящий момент в здании обрушилась часть кровли.

    В воздух поднимается огромный столб дыма, который видят пассажиры заходящих на посадку самолетов.

    На месте работают пожарные, также дежурят врачи скорой помощи.

    «Запись на поставки в Новую Ригу пока закрыта — пожалуйста, выбирайте другие склады. Вывезти товары со склада пока тоже не получится — отдельно напишем, когда вернём эту возможность», — рассказали MSK1.RU в пресс-службе Ozon.

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    Комментарии 3

    Dud03 Авг 2022 в 14:13
    диверсия.
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