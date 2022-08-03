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    Меркьюри, Кобейн и Цой. К культовому магазину на Лиговском теперь ведет галерея знаменитых музыкантов

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    Арка дома на Лиговском проспекте в центре Петербурга преобразилась — теперь на проходящих сверху смотрят музыканты, известные не только в России, но и за рубежом. Фреска с лицами звёзд растянулась почти на десять метров в длину.

    Читатель «Фонтанки» Дмитрий

    Портреты Фредди Меркьюри, Джона Леннона, Курта Кобейна, Элвиса Пресли, Виктора Цоя и других умерших исполнителей изобразили друг за другом с указанием года рождения и смерти. Галерею разместили на Лиговском проспекте, 47. Об этом «Фонтанке» 3 августа рассказал читатель Дмитрий.

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    Напомним, что по адресу: Лиговский проспект, 47, находится культовый петербургский рок-магазин Castle Rock. В этом дворе уже давно можно наблюдать граффити с изображением Михаила (Горшка) Горшенёва, Константина Кинчева и бывшего лидера The Prodigy Кита Флинта, к которым периодически совершают паломничество любители тяжёлой музыки.

    «Фонтанка» рассказывала, что в конце июля на улице Пестеля в Петербурге появилось изображение Юрия Шатунова. Неделю назад оно стало «полотном» для вандалов — уродливые надписи с лица певца оттирали фанатки.

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