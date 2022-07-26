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    До «Юры Шатунова» на Пестеля добрались вандалы. На подмогу пришли фанатки

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    1 комментарий

    Изображение Юрия Шатунова, которое недавно появилось на улице Пестеля в Петербурге в память о скончавшемся певце, стало «полотном» для вандалов. Уродливые надписи с лица исполнителя влажными салфетками оттирали фанатки.

    Фото 1:читатель «Фонтанки.ру» Дмитрий
    Фото 2:читатель «Фонтанки.ру» Дмитрий
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    Нескольких девушек, усердно трущих стену дома, 26 июля заметил читатель «Фонтанки» Дмитрий. По его словам, неизвестные испортили рисунок накануне, однако сегодня каракули частично убрали.

    По словам горожанина, к месту часто приходят почитатели творчества певца. Там нередко можно обнаружить оставленные цветы.

    Напомним, Юрий Шатунов скончался в ночь на 23 июня в больнице. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

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    Комментарии 1

    Гоша Белградский26 Июл 2022 в 18:17
    Само изображение этого... на Пантелеймоновской уже вандализм...
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