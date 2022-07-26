До «Юры Шатунова» на Пестеля добрались вандалы. На подмогу пришли фанатки

Изображение Юрия Шатунова, которое недавно появилось на улице Пестеля в Петербурге в память о скончавшемся певце, стало «полотном» для вандалов. Уродливые надписи с лица исполнителя влажными салфетками оттирали фанатки.
Нескольких девушек, усердно трущих стену дома, 26 июля заметил читатель «Фонтанки» Дмитрий. По его словам, неизвестные испортили рисунок накануне, однако сегодня каракули частично убрали.
По словам горожанина, к месту часто приходят почитатели творчества певца. Там нередко можно обнаружить оставленные цветы.
Напомним, Юрий Шатунов скончался в ночь на 23 июня в больнице. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.