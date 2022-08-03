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    Депутат Бутина заявила, что предложение «сажать за VPN» вырвали из контекста

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    Депутат Госдумы РФ Мария Бутина раскритиковала родителей из Екатеринбурга в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Во время разговора о блокировке YouTube в России от парламентария прозвучало предложение «сажать» родителей екатеринбургских студентов, которые выступили против баннеров с изображением буквы Z.

    В ходе дискуссии зашла речь о российской молодежи и использовании VPN для просмотра заблокированных в России социальных сетей. Вскоре в СМИ появились сообщения, что Бутина предложила «сажать» за использование VPN.

    Сама Бутина заявила, что ее слова вырвали из контекста.

    «Информационный вброс моих слов про VPN, выдранных из контекста полемики с Соловьёвым, аки утренний опохмел информационного поля после вчерашней дискотеки, разгоряченной шотами Б-52 самолета Пелоси на Тайвань», — написала 3 августа Мария Бутина в своем Telegram-канале.

    На сообщение про «слова Бутиной о VPN» отреагировал и сенатор Андрей Клишас. Он заявил, что ответственности за использование VPN нет. «Ее введение не обсуждается», — добавил Клишас в своем Telegram-канале.

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