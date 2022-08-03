Депутат Бутина заявила, что предложение «сажать за VPN» вырвали из контекста

Депутат Госдумы РФ Мария Бутина раскритиковала родителей из Екатеринбурга в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Во время разговора о блокировке YouTube в России от парламентария прозвучало предложение «сажать» родителей екатеринбургских студентов, которые выступили против баннеров с изображением буквы Z.



В ходе дискуссии зашла речь о российской молодежи и использовании VPN для просмотра заблокированных в России социальных сетей. Вскоре в СМИ появились сообщения, что Бутина предложила «сажать» за использование VPN.

