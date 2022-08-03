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    «Может ездить на дачу». Ректора РАНХиГС Мау отпустили под подписку

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    Ректора РАНХиГС Владимира Мау, возглавлявшего вуз 20 лет, отпустили под подписку о невыезде, меру пресечения решило поменять следствие. Об этом 3 августа сообщают РИА Новости и ТАСС.

    «Накануне следователь изменил меру пресечения <...> теперь он может ездить на дачу», — рассказал собеседник агентства.

    Ранее Владимир Мау находился под домашним арестом. Его дело связано с делами бывшего замминистра просвещения Марины Раковой и ректора Шанинки Сергея Зуева. Их обвиняют в мошенничестве с деньгами из бюджета, выделенными на развитие образования.

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