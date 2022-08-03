«Может ездить на дачу». Ректора РАНХиГС Мау отпустили под подписку

Ректора РАНХиГС Владимира Мау, возглавлявшего вуз 20 лет, отпустили под подписку о невыезде, меру пресечения решило поменять следствие. Об этом 3 августа сообщают РИА Новости и ТАСС.



«Накануне следователь изменил меру пресечения <...> теперь он может ездить на дачу», — рассказал собеседник агентства.