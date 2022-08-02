«Заявлений от иностранцев нет». Почему можно не запрещать гражданам недружественных стран усыновлять детей из РФ

В Центре помощи семье и детям, занимающимся в Санкт-Петербурге усыновлением детей, оставшихся без попечения родителей, сейчас нет ни одного заявления на международное устройство детей-сирот. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по социальной политике 2 августа. Все остановилось и без введения запрета для иностранцев из недружественных стран усыновлять наших сирот.



Как сообщили «Фонтанке» в комитете по социальной политике, в Петербурге в этом году иностранцы усыновили только двух детей старше 7 лет, со сложными диагнозами. В 2021 году иностранные граждане усыновили 5 несовершеннолетних воспитанников детских домов: «Все имеют особенности в состоянии здоровья, в связи с чем в течение длительного срока не могли быть устроены в семьи граждан Российской Федерации».

