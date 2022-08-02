«Заявлений от иностранцев нет». Почему можно не запрещать гражданам недружественных стран усыновлять детей из РФ

В Центре помощи семье и детям, занимающимся в Санкт-Петербурге усыновлением детей, оставшихся без попечения родителей, сейчас нет ни одного заявления на международное устройство детей-сирот. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по социальной политике 2 августа. Все остановилось и без введения запрета для иностранцев из недружественных стран усыновлять наших сирот.
Как сообщили «Фонтанке» в комитете по социальной политике, в Петербурге в этом году иностранцы усыновили только двух детей старше 7 лет, со сложными диагнозами. В 2021 году иностранные граждане усыновили 5 несовершеннолетних воспитанников детских домов: «Все имеют особенности в состоянии здоровья, в связи с чем в течение длительного срока не могли быть устроены в семьи граждан Российской Федерации».
Напомним, до принятия «закона Димы Яковлева» в 2010 году, иностранцы усыновили 3 355 детей-сирот из России. Теперь запрет на усыновление предлагают распространить не только на США, но и на 48 недружественных нам стран.
По данным Лады Уваровой, президента благотворительного фонда «Дети ждут», за прошлый год по всей России было устроено в потенциально «отказные» страны 32 ребенка: «Закон Димы Яковлева» резко снизил иностранное усыновление. Развернул внимание государства к российскому семейному устройству, которое, в свою очередь, резко выросло. Но этот закон был крайне спорным с нравственной точки зрения. Зачем к этому возвращаться? Полагаю, что в текущих реалиях и без данной законодательной инициативы иностранное усыновление сведется к нулю. А сегодня в федеральном банке данных usynovite.ru 38 тысяч 358 анкет. Это дети, нуждающиеся в семейном устройстве».
Напомним, вчера стало известно, что спикеру Госдумы Вячеславу Володину направили законопроект, предлагающий запретить усыновление и передачу под опеку российских детей-сирот гражданам недружественных государств. Его внесли лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, депутаты Борис Чернышов (ЛДПР), Дмитрий Певцов («Новые люди»), Нина Останина (КПРФ) и Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду»).