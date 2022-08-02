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    «Заявлений от иностранцев нет». Почему можно не запрещать гражданам недружественных стран усыновлять детей из РФ

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    В Центре помощи семье и детям, занимающимся в Санкт-Петербурге усыновлением детей, оставшихся без попечения родителей, сейчас нет ни одного заявления на международное устройство детей-сирот. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по социальной политике 2 августа. Все остановилось и без введения запрета для иностранцев из недружественных стран усыновлять наших сирот.

    Как сообщили «Фонтанке» в комитете по социальной политике, в Петербурге в этом году иностранцы усыновили только двух детей старше 7 лет, со сложными диагнозами. В 2021 году иностранные граждане усыновили 5 несовершеннолетних воспитанников детских домов: «Все имеют особенности в состоянии здоровья, в связи с чем в течение длительного срока не могли быть устроены в семьи граждан Российской Федерации».

    Напомним, до принятия «закона Димы Яковлева» в 2010 году, иностранцы усыновили 3 355 детей-сирот из России. Теперь запрет на усыновление предлагают распространить не только на США, но и на 48 недружественных нам стран.

    По данным Лады Уваровой, президента благотворительного фонда «Дети ждут», за прошлый год по всей России было устроено в потенциально «отказные» страны 32 ребенка: «Закон Димы Яковлева» резко снизил иностранное усыновление. Развернул внимание государства к российскому семейному устройству, которое, в свою очередь, резко выросло. Но этот закон был крайне спорным с нравственной точки зрения. Зачем к этому возвращаться? Полагаю, что в текущих реалиях и без данной законодательной инициативы иностранное усыновление сведется к нулю. А сегодня в федеральном банке данных usynovite.ru 38 тысяч 358 анкет. Это дети, нуждающиеся в семейном устройстве».

    Напомним, вчера стало известно, что спикеру Госдумы Вячеславу Володину направили законопроект, предлагающий запретить усыновление и передачу под опеку российских детей-сирот гражданам недружественных государств. Его внесли лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, депутаты Борис Чернышов (ЛДПР), Дмитрий Певцов («Новые люди»), Нина Останина (КПРФ) и Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду»).

    Закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ» назван в память об усыновлённом американцами мальчике Диме Яковлеве, который погиб в 2008 году, когда приемный отец оставил его в машине на солнцепёке. После принятия документа было сорвано усыновление десятков сирот американцами, которые охотно забирали детей из России, в основном с тяжелыми медицинскими диагнозами. Тем не менее закон позиционируется как «защитный» и, по мнению идеологов, оберегает детей от жестокости.

    Теперь предлагается запретить усыновление гражданами еще 48 стран мира, хотя этот процесс для них уже максимально усложнен. Они могут брать детей только когда исчерпаны возможности их устройства в российские семьи.

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