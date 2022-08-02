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    Смольный взялся за Нельсона. Самого известного дворового художника Петербурга снова выгоняют на улицу

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    Самобытный художник Нельсон снова рискует остаться без жилья. Смольный просит освободить принадлежащий городу подвал.

    Об уведомлении о выселении Нельсон рассказал на своей странице «ВКонтакте» 2 августа. Его просят освободить подвал во дворе 6-го дома на улице Полозова, несмотря на то, что пребывание художника согласовано с жильцами.

    «До недавнего времени отношение администрации района было положительным, с искренней моральной поддержкой, но, увы, всё изменилось, и сегодня из жилищного агентства пришло уведомление освободить подвальное помещение, в котором нахожусь с общего согласия жителей многоквартирного дома, утверждённого протоколом собрания», — написал Нельсон.

    В администрации Петроградского района «Фонтанке» уточнили, что не имеют отношения к уведомлению. Бумагу прислал комитет имущественных отношений, так как занимаемое помещение находится в собственности города. «Фонтанка» направила запрос в КИО.

    Нельсон живёт во дворе 6-го дома на улице Полозова с 2011 года. Он расписал стены домов и соорудил из раскрашенных автомобилей, велосипедов и мягких игрушек инсталляции. Двор стал популярен у петербуржцев и туристов, превратившись в городскую достопримечательность. Первая жалоба на художества Нельсона поступила на портал «Наш Петербург» в 2017 году, конфликт разгорелся в ноябре 2019-го. Некоторые горожане вступились за художника, но его творческий проект все равно уничтожили. При поддержке любителей творчества Нельсона росписи на стены удалось вернуть.

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