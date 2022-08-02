Смольный взялся за Нельсона. Самого известного дворового художника Петербурга снова выгоняют на улицу

Самобытный художник Нельсон снова рискует остаться без жилья. Смольный просит освободить принадлежащий городу подвал.



Об уведомлении о выселении Нельсон рассказал на своей странице «ВКонтакте» 2 августа. Его просят освободить подвал во дворе 6-го дома на улице Полозова, несмотря на то, что пребывание художника согласовано с жильцами.



«До недавнего времени отношение администрации района было положительным, с искренней моральной поддержкой, но, увы, всё изменилось, и сегодня из жилищного агентства пришло уведомление освободить подвальное помещение, в котором нахожусь с общего согласия жителей многоквартирного дома, утверждённого протоколом собрания», — написал Нельсон.

